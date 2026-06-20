Solidarietà e accoglienza nel Cilento, al via l’edizione speciale della Vacanza del sorriso

Il Cilento si conferma terra di accoglienza e grande solidarietà. Dal 21 al 28 giugno, il territorio ospiterà il primo gruppo di partecipanti dell’iniziativa “La Vacanza del Sorriso ‘Fantastica’”, un progetto interamente dedicato a giovani donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 23 anni. L’evento è il risultato di una stretta sinergia tra l’Associazione Cilento Verde Blu odv, i partner di Ageop Ricerca di Bologna e il personale medico del reparto oncoematologico del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Lo staff tecnico e le comunità locali sono pronti ad accogliere i ragazzi per offrire loro un’esperienza memorabile, strutturata per unire il relax alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali della zona.

Un programma ricco tra cultura e avventura

I giovani partecipanti saranno coinvolti in un calendario fitto di attività pensate per favorire la spensieratezza e la socializzazione. Il programma include visite guidate ai siti archeologici e ai borghi medievali cilentani, escursioni in barca, tappe didattiche presso aziende agricole locali e momenti dedicati all’enogastronomia e alla musica.

Per i più avventurosi sono previsti anche voli in zipline e sorvoli in aereo da turismo, che permetteranno di ammirare dall’alto i paesaggi del Cilento. L’obiettivo principale resta quello di garantire una settimana di autentica ospitalità, sostenuta dal calore e dallo spirito solidale della popolazione locale.

L’attenzione verso una fascia di età sensibile

Il progetto rappresenta un’evoluzione importante per un’iniziativa che vanta oltre vent’anni di storia sul territorio, ampliando il proprio raggio d’azione per rispondere a nuove esigenze assistenziali e sociali.

Il coordinatore della Vacanza del Sorriso, Giuseppe Damiani, ha espresso chiaramente l’importanza di questo nuovo percorso: «la Vacanza del Sorriso è programmata e congegnata, come da 21 anni, per accogliere famiglie con bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche, ma spinta dalle richieste di alcuni ospedali e attenzionata dall’esperienza sul campo, non poteva più esimersi dall’organizzare settimane vacanze per giovani adulti, per adesso tra i 18 e i 23 anni, una fascia di età “sensibile” e meritevole di attenzione! Spero che sia un’esperienza “fantastica e ricreativa per i graditi ospiti e un ulteriore momento di gioia e soddisfazione per me e il grandioso staff tecnico, in seno all’Associazione Cilento Verde Blu odv, del quale ne faccio parte. Rimane l’auspicio che tanti altri nuovi sostenitori e collaboratori possano apprezzare questa particolare attività sociale e assistenziale, tanto da condividerla e sostenerla con convinzione».