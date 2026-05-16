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Oroscopo Paolo Fox 17 maggio: Leone, sei determinato e pieno di entusiasmo. Bilancia, il cielo favorisce gli incontri

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

L’amore, il lavoro e le emozioni tornano protagonisti nell’oroscopo di Paolo Fox per domenica 17 maggio. Una giornata che invita molti segni a rallentare e riflettere, mentre altri potranno vivere momenti di entusiasmo e nuove opportunità. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
Giornata vivace e ricca di energia. In amore serve però più pazienza, soprattutto nei rapporti di lunga data. Bene le amicizie e gli incontri.

Toro
La Luna favorisce i sentimenti e porta maggiore serenità. Sul lavoro meglio evitare discussioni inutili: qualcuno potrebbe provocarti.

Gemelli
Hai voglia di leggerezza e novità. Domenica ideale per organizzare qualcosa di diverso o chiarire una questione sentimentale rimasta in sospeso.

Cancro
Emozioni intense e bisogno di conferme. Chi vive una relazione stabile potrà ritrovare complicità, mentre i single devono lasciarsi andare di più.

Leone
Sei determinato e pieno di entusiasmo. Attenzione però a non voler controllare tutto: in famiglia qualcuno potrebbe non gradire i tuoi toni.

Vergine
Una domenica utile per recuperare energie. In amore c’è bisogno di dialogo sincero, mentre sul piano personale senti il desiderio di cambiare qualcosa.

Bilancia
Il cielo favorisce gli incontri e le emozioni autentiche. Buon momento per chiarire tensioni recenti e ritrovare equilibrio nei rapporti.

Scorpione
Giornata intensa ma positiva. Le intuizioni saranno preziose, soprattutto in amore. Evita però gelosie o atteggiamenti troppo impulsivi.

Sagittario
Hai bisogno di movimento e libertà. Domenica interessante per i viaggi, le amicizie e le nuove conoscenze. Energia in crescita.

Capricorno
Periodo di riflessione. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, ma in amore torna la voglia di costruire qualcosa di importante.

Acquario
Creatività e desiderio di novità saranno protagonisti della giornata. Bene i rapporti sociali, mentre una sorpresa potrebbe arrivare in serata.

Pesci
Sensibilità accentuata e grande voglia di tranquillità. Domenica favorevole per recuperare serenità nei rapporti familiari e sentimentali.

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