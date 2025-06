Oroscopo Paolo Fox 16 giugno: Leone, potresti avere qualche dubbio sul lavoro. Pesci, ascolta il tuo intuito

Una nuova settimana si apre con le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il 16 giugno. È il momento ideale per fare chiarezza su amore, lavoro e benessere. Scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata.

Ariete

Giornata intensa ma costruttiva. Attenzione ai contrasti sul lavoro. In amore serve più pazienza.

Toro

La Luna è favorevole: intuizioni vincenti. Ottimo momento per chiarire con una persona cara.

Gemelli

Un po’ di stanchezza si fa sentire. Evita discussioni inutili e concentra le energie su ciò che conta davvero.

Cancro

Emozioni in primo piano. Possibili ritorni di fiamma o nuove passioni. Attenzione alle spese.

Leone

In amore potresti avere qualche dubbio, ma sul lavoro arrivano conferme. Giornata da gestire con equilibrio.

Vergine

Organizzazione al top. Oggi puoi sistemare questioni pratiche e mettere ordine nei pensieri.

Bilancia

Venere protegge i sentimenti. Qualche tensione sul lavoro, ma nulla che tu non possa gestire.

Scorpione

Energia in risalita. Buone opportunità in arrivo, soprattutto se sei in cerca di novità professionali.

Sagittario

Qualcosa non va come vorresti: prendi le distanze da ciò che ti stressa. Più calma in amore.

Capricorno

Giornata positiva per costruire: i progetti a lungo termine prendono forma. Amore in recupero.

Acquario

Hai bisogno di libertà e novità. In amore qualcosa va chiarito, ma il cielo promette bene.

Pesci

Ascolta il tuo intuito. Giornata utile per fare scelte importanti, soprattutto nei rapporti personali.