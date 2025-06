Oroscopo Paolo Fox 13 giugno: Gemelli, Luna finalmente favorevole. Cancro, serve ottimismo per non frenare i progetti

Sabato 13 giugno porta novità interessanti secondo Paolo Fox: alcuni segni vivranno momenti di slancio positivo, mentre altri dovranno restare prudenti. Ecco le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali.

Contenuti ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesci

Ariete

La Luna resta nervosa e, unita a Giove e Marte, può alimentare tensioni. Meglio evitare discussioni e rimandare scelte importanti: la pazienza fino a domenica è la virtù vincente.

Toro

Cielo eccellente con Luna e Venere nel segno: occasioni in amore e opportunità professionali. Chi è in coppia potrebbe pensare a convivenze o nozze; ottimo momento per farsi valere e guardare avanti.

Gemelli

Luna finalmente favorevole: weekend vivace, forme nuove in vista. I single possono trovare nuove conoscenze che potrebbero stupire. Forme in ripresa, relax e socialità in arrivo.

Cancro

Possibili ricadute emotive per via di una Luna “strana”. Serve ottimismo per non frenare nuovi progetti. Cielo propizio per chi pensa a matrimonio o piani a lungo termine.

Leone

Marte e la Luna danno energia: è un ottimo momento per brillare, soprattutto affrontando prove o esami. Fate però attenzione ai rapporti: l’ottimismo non deve diventare arroganza.

Vergine

Ottima fase in arrivo: avete superato una fase difficile e ora potete fare progetti concreti. Sabato è particolarmente favorevole, ma occhio alle questioni burocratiche.

Bilancia

Settimana positiva, finalmente serena: le tensioni amorose si attenuano. Rivedete situazioni in sospeso con serenità, nuove occasioni in vista. Weekend interessante per confronti e incontri.

Scorpione

Giornata brillante: Luna favorevole, intuizioni al top. Ogni nuova iniziativa può trovare terreno fertile, sia in amore sia nel lavoro. Non lasciatevi sfuggire le opportunità.

Sagittario

Marte vi sostiene con forza: ottima carica per affrontare situazioni complesse. In amore, la sincerità sarà premiata; non spaventatevi se volete cambiare aria, Saturno è a favore.

Capricorno

La Luna nel segno aumenta l’intuizione: seguitela per fare scelte vincenti. Lavoro in crescita e opportunità in vista: la risposta giusta potrebbe arrivare grazie alla vostra freddezza mentale.

Acquario

Attese novità in arrivo, ma è meglio non correre: adesso è il momento di chiarire accordi e definire dettagli. La Luna sarà più favorevole in arrivo nel weekend: pazientate.

Pesci

Periodo promuovente per l’indipendenza professionale. In amore, lasciate andare il passato: serve apertura verso nuove esperienze sentimentali. Una giornata da sfruttare con fiducia.