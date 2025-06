Oroscopo Paolo Fox 10 giugno: leoncini, il Sole sostiene le vostre iniziative personali. Sagittario, ottimismo e vitalità

Inizia una nuova settimana e Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche per affrontare al meglio questo lunedì. Vediamo cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale il 10 giugno.

Ariete

Giornata positiva per il lavoro: nuove idee e opportunità in vista. In amore, qualche chiarimento sarà necessario.

Toro

Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma la Luna favorevole aiuta nei rapporti affettivi. Attenzione alle spese superflue.

Gemelli

Buone notizie in arrivo, soprattutto per chi aspetta conferme. In amore, torna la voglia di mettersi in gioco.

Cancro

Qualche tensione da gestire, soprattutto sul fronte lavorativo. In amore, meglio evitare discussioni inutili.

Leone

Martedì energico e propositivo. Il Sole sostiene le iniziative personali. Bene l’amore, soprattutto per le nuove conoscenze.

Vergine

Giornata di riflessione. Evita scelte impulsive e rimanda le decisioni importanti. Serenità in famiglia.

Bilancia

Cresce la voglia di cambiamento, soprattutto sul piano personale. In amore, piccoli passi portano a grandi risultati.

Scorpione

Attenzione alle parole: potrebbero scatenare malintesi. Sul lavoro, meglio puntare su ciò che già conosci.

Sagittario

Ottimismo e vitalità: oggi sei il motore del gruppo. In amore, le stelle invitano a vivere nuove emozioni.

Capricorno

Hai bisogno di ordine e concretezza. Occhio alla comunicazione con colleghi e partner. Mantieni la calma.

Acquario

Giornata favorevole per incontri e progetti. In amore, torna il desiderio di stupire. Energia in crescita.

Pesci

Oggi potresti sentirti più sensibile del solito. Dedica tempo a ciò che ami. In arrivo notizie interessanti.