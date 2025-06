Oroscopo Paolo Fox 8 giugno: amici dei Gemelli, per voi una domenica faticosa sul fronte amoroso. Vergine, prestate attenzione alle scadenze sul lavoro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 8 giugno 2025, segno per segno. Le previsioni si basano sulle indicazioni settimanali e giornaliere disponibili fino al 7 giugno 2025.

Contenuti ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesci

Ariete

Giornata tesa: la Luna nel segno porta nervosismo e la necessità di chiarire con alcune persone. Attenzione alle polemiche: meglio evitare discussioni che potrebbero mettervi in difficoltà.

Toro

La pazienza è fondamentale, specialmente nelle relazioni. È un buon momento per risolvere malintesi e concentrarsi sulle questioni finanziarie. I single potrebbero fare nuove conoscenze interessanti.

Gemelli

Creatività e fantasia sono al massimo grazie al transito di Giove. Approfittatene per esprimervi sia in ambito lavorativo che sentimentale. Attenzione alle spese: Mercurio e Giove in aspetto complesso suggeriscono di rivedere il bilancio economico.

Cancro

Giugno si presenta come un mese importante. Giove vi protegge, offrendo nuove opportunità per migliorare la vostra situazione personale e professionale. La Luna attiva porta energia, ma attenzione ai rapporti poco chiari: potrebbero necessitare di chiarimenti o rinnovamenti.

Leone

Periodo ricco di stimoli e novità. La Luna attiva porta energia, ma attenzione ai rapporti poco chiari: potrebbero necessitare di chiarimenti o rinnovamenti. Le tensioni si attenuano, permettendovi di ritrovare chiarezza e determinazione.

Vergine

Giornata all’insegna della riflessione: sarà il momento ideale per cercare di fare chiarezza, sia mentale che pratica. A livello lavorativo prestate attenzione alle scadenze, una pur piccola distrazione potrebbe costarvi cara. In ambito amoroso, potreste sentire il bisogno di avere un dialogo maggiore con il partner.

Bilancia

La settimana sarà molto favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno ottime opportunità per crescere e fare progressi importanti. Una persona interessante potrebbe entrare nella vostra vita.

Scorpione

Punta tutto sul weekend. Le giornate di sabato e domenica vedranno la Luna nel segno. Dall’8 anche Mercurio sarà nel segno in aspetto armonioso. Siete diffidenti, specie single da anni. Ma un consiglio: meglio vivere rapporti senza dover tirare subito le somme. Tempo al tempo. Per le coppie di lunga data weekend di forza. Sul lavoro c’è chi riceverà riconferme.

Sagittario

Secondo l’oroscopo settimanale, nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno ottime occasioni per mettervi in gioco e far valere le vostre capacità. Vivere il momento sarà fondamentale per la vostra serenità.

Capricorno

La settimana si prospetta tranquilla, ma produttiva. Per quanto riguarda il lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti. I single potrebbero sentirsi più solitari, ma sarà solo una fase temporanea.

Acquario

Vivrete una settimana di grande dinamismo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tante novità, ma dovrete fare attenzione alle scelte. Vivere il presente vi aiuterà a godere di più dei momenti felici.

Pesci

La settimana si preannuncia intensa. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno occasioni importanti, ma dovrete essere pronti a coglierle con determinazione. I single potrebbero incontrare qualcuno che li farà riflettere sul futuro.