Oro ai massimi storici: la guida del Codacons per evitare rischi nei Compro oro in Campania

L’impennata delle quotazioni dell’oro sui mercati internazionali sta spingendo un numero sempre crescente di cittadini in Campania a rivolgersi ai Compro oro. La possibilità di ottenere liquidità immediata vendendo gioielli, anelli e braccialetti inutilizzati è diventata un’opportunità concreta, ma i rischi di incorrere in condizioni svantaggiose o valutazioni errate sono elevati.

L’allarme del Codacons sulle quotazioni record

Il valore raggiunto dal metallo prezioso ha generato una diffusione capillare di esercizi specializzati sul territorio regionale. Tuttavia, i prezzi elevati possono nascondere insidie per i consumatori meno esperti. Il Codacons è intervenuto per mettere in guardia gli utenti, sottolineando la necessità di seguire regole precise per evitare possibili perdite economiche. L’associazione raccomanda di arrivare preparati alla vendita, partendo da una verifica domestica del peso degli oggetti e delle quotazioni giornaliere, prestando attenzione che queste siano espresse in grammi e non in once.

Verifica dei carati e della purezza

Un elemento cruciale nella valutazione riguarda la purezza del metallo. Il Codacons ricorda che “il prezzo dell’oro sui mercati si riferisce al metallo puro a 24 carati, mentre la maggior parte di gioielli e monili commercializzati ai consumatori è a 18 carati”. Non è il colore (giallo, bianco o rosa) a determinare il valore, bensì la quantità di oro puro contenuta nel monile. Identificare preventivamente il numero di carati riportato sull’oggetto è dunque un passaggio fondamentale per comprendere la reale portata dell’offerta che verrà proposta dall’esercente.

Modalità di pesatura e commissioni degli esercenti

Durante la fase di negoziazione, l’esercente ha l’obbligo di effettuare la pesatura davanti al cliente utilizzando una bilancia di precisione. L’offerta finale deve essere chiaramente riferita al peso in grammi e includerà una commissione, ovvero uno spread che rappresenta il guadagno del negoziante. Secondo i dati riportati, questa trattenuta oscilla mediamente tra il 15% e il 25%. È dunque essenziale che il consumatore sia consapevole di questa decurtazione rispetto al prezzo di mercato puro.

Confronto dei preventivi e registri professionali

Per massimizzare il profitto e operare in sicurezza, il consiglio è quello di richiedere sempre un preventivo scritto e di non fermarsi alla prima proposta. Confrontare diverse attività nella propria zona è utile poiché le condizioni praticate possono variare sensibilmente. Infine, per garantire la massima trasparenza, il Codacons sottolinea che “è fondamentale rivolgersi solo ad esercizi autorizzati e iscritti nell’apposito registro degli operatori professionali in oro”.

