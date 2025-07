Omignano: punta a fondi per la palestra scolastica

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, nell’ottica di potenziare l’offerta scolastica sul territorio ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione e alla messa in sicurezza della palestra a servizio dell’Istituto Scolastico in Via Nazionale, per un importo complessivo di € 700 mila euro.

Risorse Pnrr per riqualificare la palestra scolastica

L’intervento è stato candidato all’Avviso Pubblico del 30 maggio 2025 – Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito del 14 novembre 2024, sono state stanziate risorse pari a € 76.534.114,19 a valere sulle risorse del Programma nazionale “Scuola e competenze”, periodo di programmazione 2021-2027, destinate all’indizione di una procedura selettiva riservata agli enti locali delle regioni c.d. “meno sviluppate”, definite nell’Accordo di partenariato per il ciclo di programmazione 2021-2027, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche esistenti.

Le finalità dell’avviso

L’Azione è volta a favorire il tempo pieno per territori scolastici con situazioni più critiche delle regioni c.d. “meno sviluppate”. Si prevede, in particolare, l’ammodernamento delle palestre esistenti, la messa in sicurezza di spazi esistenti o la riconversione di spazi inutilizzati da adibire a palestra o attività ludiche, la riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva.

Tali interventi infrastrutturali favoriscono il prolungamento del tempo scuola e l’apertura delle scuole al territorio, diventando dei poli di aggregazione e promuovendo azioni di contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale. Queste misure favoriscono e promuovono la parità di accesso per i gruppi vulnerabili e devono garantire la piena accessibilità.