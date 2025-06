Omignano: l’amministrazione Mondelli a lavoro su importanti progetti

Il Comune di Omignano continua a investire in innovazione, servizi e opere pubbliche con un’attenzione costante al benessere dei cittadini e allo sviluppo del territorio.

Tra i primi risultati concreti, è stato attivato presso la biblioteca comunale di Omignano Scalo il nuovo servizio di facilitazione digitale, rivolto non solo ai residenti, ma a tutti i cittadini del comprensorio.

Il servizio è attivo ogni venerdì e prevede la presenza di un facilitatore dedicato, pronto a supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione, come SPID, portali regionali, richieste di bonus e pratiche digitali.

L’impegno dell’amministrazione

Ma l’impegno dell’amministrazione non si ferma qui. Durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato un importante progetto esecutivo nell’ambito dell’ITI – Intervento Territoriale Integrato, un piano strategico intercomunale che vede il Comune di Omignano coinvolto con un investimento complessivo di 22 milioni di euro.

Il progetto punta a migliorare la viabilità del territorio, collegando il capoluogo comunale ai principali punti d’interesse, con ricadute positive anche sul turismo sostenibile.

I progetti

Parallelamente, sono stati presentati i progetti per la nuova palestra comunale e per la mensa scolastica, opere fondamentali per il benessere degli studenti e per rafforzare i servizi educativi offerti alle famiglie.

Sempre al capoluogo, si sono conclusi i lavori del centro medico, una struttura sanitaria di prossimità pensata per offrire assistenza più accessibile alla comunità locale.

Infine, è ai nastri di partenza un’altra iniziativa sostenibile: il progetto di Bike Sharing, finanziato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Una proposta green che andrà a potenziare la mobilità dolce nel territorio, valorizzando la fruizione responsabile dell’ambiente e migliorando la qualità della vita dei cittadini.