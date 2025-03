BCC Magna Grecia: tra successi raggiunti e progetti futuri

Si è svolto venerdì scorso la Convention aziendale di BCC Magna Grecia, che ha visto la partecipazione di tutto il consiglio di amministrazione, rappresentanti del Gruppo Iccrea, dipendenti e collaboratori, in occasione di una giornata dedicata a celebrare i successi raggiunti dal gruppo e a tracciare le linee guida per il futuro.

Il bilancio

L’incontro, fortemente voluto dall’istituto di credito, ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sui risultati del piano industriale e per ribadire l’impegno continuo verso l’innovazione e la crescita sostenibile. Crescita e Solidità: Un Bilancio Positivo I numerosi risultati conseguiti hanno superato le aspettative, con un anticipo di due anni sul piano industriale di fusione, consolidando ulteriormente la solidità patrimoniale e la competitività di BCC Magna Grecia. Il Capitale Umano al Centro della Strategia Il convegno ha sottolineato anche il ruolo fondamentale del capitale umano come motore dell’istituto.

“Le persone sono il nostro bene più prezioso. Investiamo quotidianamente nella formazione e nello sviluppo delle competenze, affinché possano continuare a crescere con noi e a far crescere la nostra banca. La cultura aziendale che promuoviamo si basa su valori come innovazione, responsabilità sociale e collaborazione”, ha aggiunto il Presidente di BCC Magna Grecia, Lucio Alfieri. Il focus sul capitale umano si riflette anche nelle parole del vice-presidente vicario Pasquale Lucibello, del vice-presidente Giuseppe Tuozzo e del presidente del collegio sindacale Bartolomeo Molinaro, che hanno ribadito l’importanza di un approccio inclusivo e orientato al benessere delle persone. “Il nostro impegno è rivolto a creare un ambiente di lavoro che stimoli la crescita individuale e collettiva, dove ciascuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo è l’unico modo per costruire un futuro solido e sostenibile per l’intera comunità”, hanno dichiarato.

Ambizioni future

Verso il Futuro con Determinazione Guardando al futuro, BCC Magna Grecia si prepara a continuare il suo percorso di innovazione, con un occhio sempre attento alla trasformazione digitale. “Siamo pronti a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per avvicinarci sempre di più alle esigenze di chi si affida a noi; il nostro obiettivo è di essere un punto di riferimento per i nostri clienti e per l’intera comunità. I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra straordinario, che ha visto ogni dipendente coinvolto attivamente nel nostro progetto di crescita” ha dichiarato il Direttore Generale di BCC Magna Grecia, Salvatore Angione. La Convention ha quindi ribadito la determinazione della BCC Magna Grecia nel perseguire una crescita solida e sostenibile, centrata sull’innovazione, il capitale umano e la continua vicinanza alle persone e alle loro necessità.