BCC Magna Grecia: a Vallo un incontro su “Transizione, innovazione e sostenibilità” | VIDEO

Come preannunciato in occasione del precedente appuntamento svoltosi a Polla, la BCC Magna Grecia ha ospitato presso la propria Sala Formazione di Vallo della Lucania un nuovo evento dedicato al tema “Transizione 5.0: innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese”, confermando il proprio impegno nel sostenere le aziende del territorio nell’adozione di strumenti innovativi per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.

Gli interventi

Ad aprire i lavori, il Direttore Generale della BCC Magna Grecia, Salvatore Angione, che ha ribadito la centralità del ruolo della banca nel facilitare l’accesso delle imprese agli strumenti finanziari disponibili, in un periodo caratterizzato da trasformazioni strategiche per il tessuto produttivo. “Performare bene da un punto di vista economico come stiamo facendo -ha sottolineato Angione- dà alla BCC Magna Grecia la possibilità di reinvestire sul territorio, supportando famiglie e imprese in questo momento che purtroppo è ancora caratterizzato da forti incertezze, non solo sullo scenario macroeconomico ma anche da un punto di vista delle crisi di carattere geopolitico. Ci stiamo impegnando fortemente per lo sviluppo territoriale delle nostre aree di competenza, e anche per creare sinergie tra gli attori del sistema economico locale, un passaggio di fondamentale importanza per garantire la competitività delle aziende. In questo senso, Transizione 5.0 e la ZES Unica rappresentano un’opportunità unica.

Gli obiettivi

L’evento di Vallo della Lucania, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui Carmine Santangelo (Presidente ODCEC Vallo della Lucania), Gianluca De Candia (CEO EasyFintech), Roberto De Luca (Ricercatore DISA-MIS Università di Salerno) ed Elvira Ruocco (Specialista Leasing/Factoring BCC Magna Grecia). I relatori hanno approfondito le possibilità offerte dal Piano Transizione 5.0, illustrando come le agevolazioni fiscali e gli incentivi possano rendere le aziende più innovative, competitive e sostenibili.

Le dichiarazioni

In particolare, Carmine Santangelo ha evidenziato l’importanza di eventi divulgativi come quelli organizzati dalla BCC Magna Grecia: “Appuntamenti come quello di oggi -ha spiegato- sono fondamentali, perchè in generale con sigle come Transizione 4.0 o Transizione 5.0., o quando si parla genericamente di sostenibilità, diventa difficile per l’imprenditore capire realmente di che cosa si tratta. Inoltre, sono temi da affrontare con molta attenzione, per evitare investimenti poco strutturati che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria delle aziende. È quindi fondamentale rivolgersi a professionisti e pianificare ogni passo”.

Gianluca De Candia, dal canto suo, ha illustrato come il passaggio da Transizione 4.0 a 5.0 sia caratterizzato non solo da incentivi fiscali più vantaggiosi, ma anche dall’integrazione del risparmio energetico come criterio chiave per accedere ai benefici. A patto, ovviamente, di farsi affiancare da specialisti competenti: “Non si tratta solo di acquistare macchinari nuovi -ha chiarito- ma di avere un progetto strutturato. Il credito d’imposta può arrivare a oltre il 50% e, se ben sfruttato, rappresenta una leva straordinaria per la competitività delle imprese. C’è la possibilità di sfruttare al massimo la leva fiscale, e la BCC Magna Grecia è a disposizione per questo”.

Roberto De Luca ha approfondito il tema della sostenibilità e dei fattori ESG, mentre Elvira Ruocco ha illustrato il ruolo attivo della BCC Magna Grecia nel supporto alle imprese, con particolare attenzione agli strumenti finanziari disponibili per favorire la transizione ecologica e digitale.

La BCC Magna Grecia si conferma quindi punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale locale, mettendo a disposizione strumenti e consulenze per favorire l’accesso alle risorse disponibili. L’Istituto di Credito continuerà il proprio percorso di supporto al territorio, organizzando nuovi momenti di informazione e confronto, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e promuovere uno sviluppo economico sostenibile e innovativo.