Omignano investe sui giovani: bando RiGenerazioni per rilanciare la socialità territoriale

L’amministrazione comunale di Omignano scende in campo per sostenere il protagonismo giovanile e contrastare i fenomeni di marginalità sociale. L’Ente ha approvato l’avvio di una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore (ETS). L’obiettivo è costituire un partenariato solido per partecipare all’avviso pubblico nazionale “RiGenerazioni”, promosso da Sport e Salute S.p.A. e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Gli obiettivi del bando e il ruolo di Omignano

L’iniziativa, che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 25 milioni di euro a livello nazionale, mira a promuovere la salute psicofisica dei giovani tra i 14 e i 35 anni attraverso lo sport e l’aggregazione. Il Comune di Omignano ha scelto di aderire alla proposta progettuale puntando strategicamente sulla “Linea di intervento 3 – Reti per la salute psicofisica”. Questa scelta riflette la volontà politica dell’amministrazione di favorire coesione sociale e stili di vita sani attraverso la creazione di una rete collaborativa tra settore pubblico e privato sociale.

Secondo quanto stabilito dal bando, il Comune parteciperà come partner istituzionale, lasciando il ruolo di capofila a un ETS (Associazioni o Fondazioni iscritte al RUNTS o all’Anagrafe delle ONLUS) che dovrà coordinare un partenariato composto da almeno altri due soggetti. Per favorire la realizzazione delle attività, l’Ente metterà a disposizione spazi pubblici idonei alla promozione delle iniziative proposte.

Tempi e modalità di partecipazione

Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla giunta guidata dal sindaco Raffaele Mondelli, è stato dichiarato immediatamente eseguibile per rispettare le scadenze ministeriali. La proposta progettuale dovrà infatti essere presentata entro il termine perentorio del 9 gennaio 2026.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per le associazioni locali di ottenere risorse e dare vita a progetti capaci di generare un impatto positivo e duraturo sul benessere dei giovani del territorio.