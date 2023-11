Nuovo Cineteatro in Piazza Santini, Alfieri annuncia: lavori in corso a Capaccio Paestum

I lavori per il nuovo cineteatro in Piazza Santini a Capaccio Paestum procedono a pieno ritmo, senza sosta. Lo ha annunciato il sindaco Franco Alfieri. La struttura prefabbricata, che si estende su 343 metri quadrati, è destinata a completarsi entro la fine del mese in corso.

Consegna prevista per la primavera 2024

Una volta ultimata la parte prefabbricata, i lavori si sposteranno alle opere edili, impiantistiche e di finitura. L’obiettivo è la consegna completa dell’opera entro maggio 2024. Il nuovo cineteatro non si limiterà a essere solo un luogo di proiezione cinematografica e spettacoli teatrali ma si trasformerà in una struttura polivalente. Oltre alla sala principale, saranno presenti anche una sala conferenze e spazi commerciali.

Un progetto ampliato rispetto alle previsioni

Il progetto iniziale, approvato dalla giunta Alfieri, prevedeva una superficie di 343 metri quadrati. Tuttavia, una variante recentemente approvata in Consiglio comunale ha ampliato le dimensioni complessive a 540 metri quadrati, con ulteriori 33 metri quadrati destinati a servizi e attività commerciali. Questo nuovo layout comprende spazi per depositi e la zona dedicata al cinema e al teatro.

L’iter

Il vecchio cineteatro è stato demolito nel giugno 2020, aprendo la strada per la costruzione della nuova struttura. L’Ente, per garantirsi il suolo necessario, ha stipulato un accordo con i precedenti proprietari.

L’accordo prevede una permuta di 350 metri quadrati di superfici commerciali a favore dei privati, consolidando così l’impegno dell’amministrazione comunale nel portare a termine con successo questo importante progetto.