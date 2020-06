VIDEO | Capaccio Paestum: Alfieri guida la ruspa che abbatte il cinema Myriam

CAPACCIO PAESTUM. “L’inizio dei lavori di abbattimento del cinema Myriam rappresentano un’occasione di riscatto per l’intera comunità. Potevamo avviarli prima, ma la pandemia ci ha consigliato di aspettare perché volevamo che i cittadini fossero presenti”. Così Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, che insieme alla sua amministrazione ha dato il via ai lavori di abbattimento del cinema Myriam che lascerà posto ad un nuovo cineteatro.

L’amministrazione comunale, con questa cerimonia, ha festeggiato il suo primo anno di amministrazione e Alfieri lo ha ricordato emozionato. “Ci siamo messi all’opera da subito, abbiamo incrociato gli eredi di questa struttura, una grande famiglia, che senza batter ciglio si è accordata con noi sul giusto per cedere l’area al Comune. Abbiamo già l’opera finanziata ed entro dicembre 2021 dovremo inaugurare il cineteatro”. Il sindaco ha anche evidenziato la volontà di avviare un processo più ampio di trasformazione della zona, grazie anche al concorso di idee che riguarda Piazza Santini. Alfieri ha anticipato per venerdì anche un accordo con il Consorzio di Bonifica per utilizzare l’area di Capaccio Scalo per la nuova stazione ferroviaria.

Al termine della cerimonia il primo cittadino è salito a bordo di una ruspa ed ha avviato gli interventi di abbattimento.