Nasce la Linea B1 del Metrò del Mare: da Agropoli a Sapri per scoprire la costa cilentana via mare

È stata inaugurata una nuova linea del “Metrò del Mare” che offre un comodo collegamento via mare tra Agropoli e Sapri, consentendo di scoprire la bellezza della costa cilentana. La linea, denominata B1, sarà operativa a partire dal 9 agosto e garantirà un servizio efficiente fino al 1° settembre 2025. Il collegamento, gestito dalla compagnia Travelmar, prevede diverse fermate lungo il tragitto.

Le fermate e i servizi offerti

La nuova linea B1 parte da Agropoli e ha come destinazione finale Sapri, toccando importanti località costiere come San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. È specificato che l’accessibilità ad alcuni porti potrebbe non essere sempre garantita. Il servizio si propone di essere una soluzione “semplice, comoda e veloce” per viaggiare lungo la costa del Cilento.

Le altre linee operative

Il nuovo collegamento si aggiunge ad altre due linee già attive e gestite da Alicost. La Linea A1, operativa dal lunedì al venerdì, collega Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. La Linea A2, invece, è attiva il sabato e la domenica e serve le tratte tra Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli. Con l’attivazione della linea B1, l’offerta di trasporto marittimo nel Cilento si arricchisce, offrendo a residenti e turisti ulteriori opzioni per spostarsi e godere del paesaggio.