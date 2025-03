Metrò del Mare dopo i disagi del 2024 nuovo bando triennale: «Verso risoluzione del problema»

La Regione Campania ha annunciato novità per il Metrò del Mare: la gara per l’affidamento del servizio non sarà più annuale, ma avrà durata triennale, coprendo il periodo 2025-2028. Questa decisione mira a rafforzare e stabilizzare il sistema di trasporto marittimo ad alta valenza turistica, con un’attenzione particolare ai collegamenti tra le località costiere più rinomate.

Un’offerta diversificata per il Cilento e l’area flegrea

Il progetto prevede due principali aree di intervento: il versante cilentano e il versante flegreo. Nel Cilento, l’obiettivo è decongestionare il traffico su gomma, offrendo un’alternativa valida per raggiungere località come Salerno, Amalfi, Positano, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri e Policastro. I prezzi dei biglietti varieranno dai 5 euro (Casalvelino-Acciaroli) ai 18 euro (Agropoli-Sapri), con un collegamento Agropoli-Positano a 13 euro. Per raggiungere Amalfi, sarà necessario partire da Castellabate o Salerno.

Nel versante flegreo, invece, si punta a connettere in modo strutturale le diverse attrazioni turistiche, dai siti archeologici alle aree marine protette, fino alle isole di Ischia e Procida. La programmazione attuale (2023-2025) sarà riproposta e ampliata, integrando il trasporto marittimo con i sistemi su strada e ferrovia.

Un progetto sostenibile per il turismo regionale

L’iniziativa della Regione Campania si propone di migliorare la mobilità turistica in modo sostenibile, rafforzando l’integrazione tra il trasporto marittimo e gli altri sistemi di trasporto pubblico.

Lo scorso anno il Metrò del Mare ebbe non pochi problemi: prima i ritardi nella partenza a causa di una gara d’appalto andata deserta, poi le criticità legate agli attracchi in alcuni porti.

Le tariffe

«Per il Metrò del Mare il problema si avvia alla soluzione», ha commentato Stefano Sansone, presidente della Comunità del Parco e sindaco di Ascea.