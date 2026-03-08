Attualità

Morigerati punta sull’eccellenza: anche per il 2026 nel network delle Bandiere Arancioni Touring Club

Il Comune di Morigerati rinnova l'adesione al Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano per il 2026. Dettagli sulla delibera e investimenti turistici.

Maria Emilia Cobucci
Morigerati

Il Comune di Morigerati rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze territoriali confermando, anche per l’anno 2026, l’adesione al prestigioso Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. La decisione è stata ufficializzata attraverso la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 23 gennaio 2026, riunita sotto la presidenza del Sindaco Guido Florenzano e con la partecipazione del Segretario, il Dott. Gerardo Sola.

Un percorso di continuità per l’Ente

L’iniziativa si inserisce in un percorso di continuità per l’Ente, che già in passato aveva incaricato il Touring Club di applicare il Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.) sul proprio suolo. Tale sistema di valutazione, nato da un’idea dell’Assessorato al Turismo della Regione Liguria, rappresenta un rigoroso standard per il conferimento di un marchio di qualità turistico-ambientale destinato alle località dell’entroterra.

Sostenibilità e promozione del territorio: i dettagli della delibera

Il riconoscimento della Bandiera Arancione non è un titolo puramente formale, ma identifica i Comuni che dimostrano di saper conservare e promuovere le proprie risorse in modo sostenibile per la comunità ospitante e il contesto ambientale. Essendo Morigerati già insignito di tale marchio, l’amministrazione ha ritenuto fondamentale mantenere la propria presenza all’interno del circuito per garantire il prosieguo delle attività di promozione turistica.

Sotto il profilo economico, l’adesione comporta una spesa complessiva di euro 1.050,42 (iva inclusa). Tale somma, definita come quota partecipativa commisurata al numero degli abitanti residenti secondo i dati ISTAT, è stata imputata nel redigendo bilancio 2026/2028 nel pieno rispetto delle normative contabili vigenti.

