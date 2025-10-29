Montesano sulla Marcellana, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale

Chiusura dell'ufficio postale fino al 6 novembre per completamento dei lavori progetto Polis

A cura di Federica Pistone
Poste Montesano

L’Ufficio Postale di Montesano sulla Marcellana, situato in Corso Vittorio Emanuele 119, resterà chiuso al pubblico fino al 6 novembre 2025 per consentire il completamento dei lavori infrastrutturali previsti nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane.

Chiusura e sportelli alternativi

La comunicazione ufficiale è giunta al Sindaco di Montesano dal Direttore della Filiale di Sala Consilina, che ha precisato come la chiusura si renda necessaria per portare a termine gli interventi di ammodernamento e innovazione tecnologica che interesseranno la sede postale del centro storico.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno usufruire dei servizi postali negli uffici limitrofi, in particolare:
• Ufficio Postale di Prato Comune (Corso Italia 16), aperto eccezionalmente con orario esteso dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:35;
• Ufficio Postale di Montesano Stazione (via Giuseppe Garibaldi 14), aperto negli stessi orari e dotato di ATM H24;
• Ufficio Postale di Sala Consilina (via Giuseppe Mezzacapo 46), anch’esso con sportello automatico accessibile 24 ore su 24.

La consegna pacchi

Inoltre, fino al 5 novembre, presso l’ufficio di Prato Comune sarà attivo uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza non recapitata e altre operazioni relative all’ufficio di Montesano.
La riapertura dell’Ufficio Postale di Montesano sulla Marcellana è prevista per il 7 novembre 2025, salvo imprevisti. Poste Italiane assicura che eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

