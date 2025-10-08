Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis”, nell’ufficio postale di Montesano sulla Marcellana

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

I nuovi servizi

All’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante i lavori

Per la durata dei lavori i clienti potranno rivolgersi presso l’ufficio di Arena Bianca, operativo lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8.20 – 13.35.