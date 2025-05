Metrò del mare: si lavora per rilanciare i collegamenti marittimi nel Cilento

Il Metrò del Mare sembra finalmente imboccare la strada della stabilità. Secondo quanto trapela da Palazzo Santa Lucia, l’affidamento del servizio di trasporto marittimo è in dirittura d’arrivo e dovrebbe avere una durata di quattro anni, con attivazione prevista a partire dal primo luglio. Questa novità rappresenta una svolta significativa, garantendo, per la prima volta dopo anni, una data certa di partenza e una prospettiva di continuità almeno fino al 2029.

Superate le incertezze degli anni precedenti

Negli ultimi due anni, il Metrò del Mare ha dovuto affrontare notevoli difficoltà, con partenze ritardate e un servizio caratterizzato da problemi tecnici e infrastrutturali, minando la fiducia dei passeggeri. Nonostante ciò, i collegamenti via mare hanno sempre rappresentato una scelta privilegiata da numerosi utenti desiderosi di raggiungere il Cilento o di spostarsi verso la Costiera Amalfitana e Capri, con la Divina che ha tratto notevoli benefici dal trasporto marittimo, specialmente in questo inizio di stagione.

Due hub strategici nel Cilento per l’estate 2025

Per la stagione estiva 2025, il Cilento dovrebbe configurarsi con due hub principali, rappresentati dai porti di Sapri e Agropoli. Questi scali saranno interconnessi non solo con gli altri porti del comprensorio cilentano, ma anche con Salerno, Capri e Positano, ampliando l’offerta di mobilità via mare e facilitando gli spostamenti turistici lungo la costa campana.