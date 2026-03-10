Metrò del Mare 2026: al via le prenotazioni. Si viaggia anche tra Cilento e Costiera, ecco orari e tariffe della nuova stagione

La stagione turistica 2026 segna il ritorno del Metrò del Mare, l’importante servizio di collegamenti marittimi ad alta valenza turistica che mette in rete le perle della Costiera Amalfitana e del Cilento. Alicost ha già reso operativo il sistema di prenotazione, permettendo a viaggiatori e operatori di programmare con largo anticipo gli spostamenti verso le mete più iconiche del territorio. Per l’area a sud di Salerno, i motori si scalderanno ufficialmente a giugno, con un programma di collegamenti che coprirà l’intera estate.

Linea A1: il ponte infrasettimanale tra Salerno e le due Costiere

Il servizio della Linea A1, denominata Salerno – Costa d’Amalfi (via Agropoli), sarà attivo dal 15 giugno al 4 settembre 2026, con corse programmate dal lunedì al venerdì. Il collegamento mattutino prevede la partenza da Salerno (Molo Manfredi) alle ore 07:45, con tappe a Positano (08:55), Amalfi (09:20), San Marco di Castellabate (10:39) e arrivo ad Agropoli alle 10:54.

Il percorso di ritorno pomeridiano seguirà lo schema inverso, partendo da Positano alle 17:07 e toccando Agropoli (17:23), San Marco di Castellabate (18:45) e Amalfi (19:10), per concludere la corsa a Salerno alle 20:15.

Linea A2: i collegamenti del fine settimana verso la Costa del Cilento

Per chi sceglie il weekend, la Linea A2 garantirà i collegamenti tra Salerno e la Costa del Cilento dal 13 giugno al 6 settembre 2026. Le corse del sabato e della domenica osserveranno i seguenti orari:

Andata : Partenza da Salerno alle 08:00, scali ad Agropoli (09:00) e San Marco di Castellabate (09:25), con arrivo ad Acciaroli alle 09:50.

: Partenza da alle 08:00, scali ad (09:00) e (09:25), con arrivo ad alle 09:50. Ritorno: Partenza da Acciaroli alle 18:25, passaggi a San Marco di Castellabate (19:00) e Agropoli (19:25), con rientro a Salerno previsto per le 20:15.

Tariffe e modalità di acquisto dei titoli di viaggio

Il piano tariffario per la stagione 2026 è stato strutturato in base alle tratte percorse:

Da Salerno : il biglietto per Agropoli costa 10,50€ , per San Marco di Castellabate 12,00€ e per Acciaroli 13,00€ .

: il biglietto per Agropoli costa , per San Marco di Castellabate e per Acciaroli . Collegamenti interni Cilento : la tratta tra Agropoli e San Marco di Castellabate è fissata a 6,00€ , mentre per Acciaroli il costo è di 9,00€ partendo da San Marco e 11,50€ da Agropoli.

: la tratta tra Agropoli e San Marco di Castellabate è fissata a , mentre per Acciaroli il costo è di partendo da San Marco e da Agropoli. Tra le due Costiere: i collegamenti tra le località cilentane (Agropoli, San Marco) e quelle della Costiera Amalfitana (Amalfi, Positano) oscillano tra i 12,00€ e i 13,50€.

I biglietti sono già acquistabili online attraverso il portale ufficiale www.alicost.it. Per assistenza e informazioni, la società ha messo a disposizione i contatti telefonici +39 089 87 14 83 e +39 327 18 72 703.