Attualità

Metrò del Mare 2026: al via le prenotazioni. Si viaggia anche tra Cilento e Costiera, ecco orari e tariffe della nuova stagione

Scopri gli orari e i prezzi del Metrò del Mare 2026. Collegamenti attivi da giugno per Agropoli, Amalfi, Positano e Acciaroli. Prenota ora il tuo viaggio con Alicost

Ernesto Rocco

La stagione turistica 2026 segna il ritorno del Metrò del Mare, l’importante servizio di collegamenti marittimi ad alta valenza turistica che mette in rete le perle della Costiera Amalfitana e del Cilento. Alicost ha già reso operativo il sistema di prenotazione, permettendo a viaggiatori e operatori di programmare con largo anticipo gli spostamenti verso le mete più iconiche del territorio. Per l’area a sud di Salerno, i motori si scalderanno ufficialmente a giugno, con un programma di collegamenti che coprirà l’intera estate.

Continua dopo la pubblicità

Linea A1: il ponte infrasettimanale tra Salerno e le due Costiere

Il servizio della Linea A1, denominata Salerno – Costa d’Amalfi (via Agropoli), sarà attivo dal 15 giugno al 4 settembre 2026, con corse programmate dal lunedì al venerdì. Il collegamento mattutino prevede la partenza da Salerno (Molo Manfredi) alle ore 07:45, con tappe a Positano (08:55), Amalfi (09:20), San Marco di Castellabate (10:39) e arrivo ad Agropoli alle 10:54.

Continua dopo la pubblicità

Il percorso di ritorno pomeridiano seguirà lo schema inverso, partendo da Positano alle 17:07 e toccando Agropoli (17:23), San Marco di Castellabate (18:45) e Amalfi (19:10), per concludere la corsa a Salerno alle 20:15.

Linea A2: i collegamenti del fine settimana verso la Costa del Cilento

Per chi sceglie il weekend, la Linea A2 garantirà i collegamenti tra Salerno e la Costa del Cilento dal 13 giugno al 6 settembre 2026. Le corse del sabato e della domenica osserveranno i seguenti orari:

  • Andata: Partenza da Salerno alle 08:00, scali ad Agropoli (09:00) e San Marco di Castellabate (09:25), con arrivo ad Acciaroli alle 09:50.
  • Ritorno: Partenza da Acciaroli alle 18:25, passaggi a San Marco di Castellabate (19:00) e Agropoli (19:25), con rientro a Salerno previsto per le 20:15.

Tariffe e modalità di acquisto dei titoli di viaggio

Il piano tariffario per la stagione 2026 è stato strutturato in base alle tratte percorse:

  • Da Salerno: il biglietto per Agropoli costa 10,50€, per San Marco di Castellabate 12,00€ e per Acciaroli 13,00€.
  • Collegamenti interni Cilento: la tratta tra Agropoli e San Marco di Castellabate è fissata a 6,00€, mentre per Acciaroli il costo è di 9,00€ partendo da San Marco e 11,50€ da Agropoli.
  • Tra le due Costiere: i collegamenti tra le località cilentane (Agropoli, San Marco) e quelle della Costiera Amalfitana (Amalfi, Positano) oscillano tra i 12,00€ e i 13,50€.

I biglietti sono già acquistabili online attraverso il portale ufficiale www.alicost.it. Per assistenza e informazioni, la società ha messo a disposizione i contatti telefonici +39 089 87 14 83 e +39 327 18 72 703.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Eliambulanza

Caggiano: cade dalla finestra della sua abitazione, 32enne trasferito in eliambulanza al Ruggi

Precipita dal balcone di casa, violento l'impatto al suolo. Per un 32enne si è reso necessario il trasferimento in ospedale in eliambulanza

Olio

Olio, l’Europa ferma il raddoppio dell’import dalla Tunisia: vittoria per gli agricoltori campani

La Commissione Europea blocca l'aumento delle quote di olio tunisino a dazio zero. Coldiretti Campania: "Stop alla concorrenza sleale e ai rischi per la salute"

Agropoli: primo allenamento per mister Squillante

L'obiettivo dichiarato è chiaro: dare un elettroshock immediato a un ambiente deluso per risalire la china e centrare l'obiettivo playoff

Caggiano strade

Sicurezza stradale e infrastrutture: al via il piano di restyling per le provinciali di Caggiano

Al via i lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali SP 442 e SP 341 a Caggiano. Gallerie, illuminazione e bitumazione: tutti i dettagli del piano

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Salerno, reparto neonatoligia

Ruggi, solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia

I doni sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia

Emergenza mareggiate a Capitello: Comune corre ai ripari

Il Comune ha attivato lavori di somma urgenza per oltre 240mila euro. Da palazzo di città hanno evidenziato il "rischio di compromissione delle strutture"

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 10 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Polla incidente

Grave incidente stradale a Polla: autoarticolato finisce contro il guardrail sulla A2

Il tir, dotato di cella frigorifera, ha perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas

Neonato

Omignano accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Sabato 14 marzo il sindaco Raffaele Mondelli darà il benvenuto ufficiale ai quattordici bambini nati nel 2025, riconoscendoli come nuovi cittadini della comunità

Incendio San Cipriano

Fiamme nella notte nel salernitano: incendio distrugge un appartamento

Terrore a Pezzano (San Cipriano Picentino) per un incendio scoppiato nella notte. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme in un appartamento: salvi i residenti, ma si registra la perdita di un animale domestico

Carlo Acutis

La vita di Carlo Acutis diventa un film: al via le riprese di “Il mio nome è Carlo”

A interpretarlo sarà il giovane attore Samuele Carrino, già apprezzato nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”