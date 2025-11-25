Metrò del Mare: c’è la data per l’estate 2026. Ecco quando partirà

Si parte a giugno, ultima corsa a settembte. Due le linee da e per il Cilento

A cura di Comunicato Stampa
Metrò del Mare

Sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Si parte sabato 13 giugno mentre l’ultima corsa è prevista domenica 6 settembre.

Il servizio, a cura di Alicost, prevede due linee: la A1 (attiva dal lunedì al venerdì) che comprende Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi, Positano; la A2 (attiva il sabato e la domenica) che prevede Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

Il Metrò del Mare rappresenta una soluzione comoda, sostenibile e panoramica per residenti e turisti che desiderano spostarsi tra le principali località costiere, evitando il traffico stradale e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale.

Leggi anche:

Continua il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”. Il 28 Novembre appuntamento a Magliano Vetere e Monteforte Cilento

Il commento

«E’ un’ottima notizia – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al porto Giuseppe Di Filippo – quella di sapere con largo anticipo le date di operatività del servizio Metrò del mare che vede il porto di Agropoli protagonista in termini di utenza. Questo grazie al bando quadriennale affidato dalla Regione Campania la scorsa estate con durata fino al 2028. Si parte già a metà giugno con durata fino alla prima settimana di settembre e si confermano le due tratte dello scorso anno, sia quella interna al Cilento nel fine settimana che quella verso la costiera amalfitana nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Auspichiamo che si possa aggiungere anche quella per Capri che resta tra le mete più ambite».

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Elezioni Regionali: il valdianese Corrado Matera viaggia a gonfie vele nel Pd

Per l’esponente di Teggiano, consigliere regionale uscente, si tratta di una conferma…

Incidente Padula

Padula, auto finisce sotto un camion nei pressi della Certosa: ferita una donna

Incidente a Padula intorno alle 13: scontro tra auto e camion vicino…

Crollo massi San Michele

Sant’Angelo, grotta di San Michele chiusa per caduta massi: scatta la procedura di somma urgenza

Caduta massi alla Grotta di San Michele: al via la procedura di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79