Mc Donald’s sbarca nel Cilento: prevista una nuova apertura

Contrariamente alle aspettative che vedevano Agropoli o Vallo della Lucania come possibili sedi, il nuovo ristorante Mc Donald’s sorgerà nel comune di Vibonati. L’apertura, prevista nella località di Villammare, al confine con Sapri, è stata accolta positivamente dagli amministratori locali, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’arrivo della nota catena di fast food sul territorio comunale.

Iter autorizzativo in fase conclusiva

La società incaricata dell’apertura del Mc Donald’s ha già avviato da tempo le pratiche burocratiche, presentando una domanda di modifica al PAU (Piano Attuativo Unitario) presso il Suap Cilento (Sportello Unico per le Attività Produttive). Per finalizzare la procedura, è stata convocata una conferenza di servizi, un passaggio cruciale per l’approvazione definitiva del progetto.

Impatto economico e opportunità occupazionali

L’apertura di un Mc Donald’s in un territorio come il Cilento, rinomato per la dieta mediterranea, suscita spesso dibattiti. Tuttavia, l’arrivo della catena rappresenta anche un potenziale impulso per l’economia locale. In occasione dell’apertura del punto vendita di Sala Consilina, circa un anno fa, furono assunte sessanta persone.

Questo dato si inserisce in un più ampio programma di crescita nazionale che aveva previsto l’assunzione di 5.000 nuove risorse in tutta Italia soltanto per il 2024.