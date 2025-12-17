Marina di Camerota, tutto pronto per la Notte Bianca sudamericana: musica, mercatini e Don Backy in concerto

L'appuntamento è per sabato 20 dicembre a partire dalle ore 18:00

A cura di Comunicato Stampa
Notte Bianca, Marina di Camerota

Marina di Camerota si prepara a vivere una delle serate più attese del calendario natalizio. Sabato 20 dicembre 2025 il centro cittadino sarà protagonista della Notte Bianca Sudamericana, un evento che unirà musica, spettacolo e tradizioni, trasformando il lungomare e le piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il programma

Il cuore della serata sarà piazza San Domenico, dove alle ore 21.30 è in programma il concerto di Don Backy, artista simbolo della musica italiana, che regalerà al pubblico un viaggio tra grandi successi e canzoni senza tempo.

Dalle ore 18.00, invece, lungomare Trieste si animerà con mercatini, street food e artisti di strada, per poi lasciare spazio a un’autentica atmosfera sudamericana: colori, suoni e ritmi coinvolgenti accompagneranno il pubblico fino a notte fonda.

Leggi anche:

Marina di Casal Velino: al via la seconda edizione di “Notti Mediterranee”

Alle ore 23.00 spazio alla musica live con Los Reales de Cuba, mentre dall’una di notte il lungomare si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il dj set di Salsa Sin Fronteras insieme ad Alex el Chino. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La Notte Bianca Sudamericana è organizzata dal comune di Camerota, con l’assessorato alla cultura guidato da Teresa Esposito, nell’ambito delle iniziative dedicate al Natale e alla valorizzazione del territorio.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

BusItalia

Busitalia: Salerno un QR code per gli orari programmati del trasporto pubblico, ecco come funziona

Le locandine saranno esposte progressivamente presso circa 90 fermate con una distribuzione…

Municipio Eboli

Eboli, scontro sulle relazioni sindacali, scatta la diffida della RSU CISL FP: Mandia chiama in causa il Prefetto di Salerno

Francesco Mandia, RSU CISL FP, denuncia la mancata trasparenza nei verbali della…

Finanzieri

Frodi fiscali e autoriciclaggio: sequestri per oltre 780 mila euro e misure cautelari

L'operazione vede coinvolti sei soggetti operanti nell'area dell'agro nocerino-sarnese, ai quali sono…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.