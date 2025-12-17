Marina di Camerota, tutto pronto per la Notte Bianca sudamericana: musica, mercatini e Don Backy in concerto

Marina di Camerota si prepara a vivere una delle serate più attese del calendario natalizio. Sabato 20 dicembre 2025 il centro cittadino sarà protagonista della Notte Bianca Sudamericana, un evento che unirà musica, spettacolo e tradizioni, trasformando il lungomare e le piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il programma

Il cuore della serata sarà piazza San Domenico, dove alle ore 21.30 è in programma il concerto di Don Backy, artista simbolo della musica italiana, che regalerà al pubblico un viaggio tra grandi successi e canzoni senza tempo.

Dalle ore 18.00, invece, lungomare Trieste si animerà con mercatini, street food e artisti di strada, per poi lasciare spazio a un’autentica atmosfera sudamericana: colori, suoni e ritmi coinvolgenti accompagneranno il pubblico fino a notte fonda.

Alle ore 23.00 spazio alla musica live con Los Reales de Cuba, mentre dall’una di notte il lungomare si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il dj set di Salsa Sin Fronteras insieme ad Alex el Chino. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La Notte Bianca Sudamericana è organizzata dal comune di Camerota, con l’assessorato alla cultura guidato da Teresa Esposito, nell’ambito delle iniziative dedicate al Natale e alla valorizzazione del territorio.