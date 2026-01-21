Maltempo a Eboli: il sindaco chiude il cimitero

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026, il Sindaco di Eboli Mario Conte, ha disposto la: “chiusura del cimitero comunale”.

Il provvedimento del sindaco

Il provvedimento si rende necessario per garantire la:” sicurezza dei cittadini, considerata la presenza di forti raffiche di vento legate al passaggio del ciclone Harry”. Il rischio di caduta:” di rami o alberi ad alto fusto ha infatti reso opportuno interdire l’accesso al pubblico. La decisione è stata adottata in via precauzionale, a tutela della pubblica e privata incolumità”.

Le disposizioni

L’ordinanza sindacale è valida per: “l’intera giornata del 21 gennaio, salvo eventuali proroghe”. Il Comune assicura la massima diffusione:” dell’avviso attraverso l’Albo Pretorio e il sito istituzionale. Dell’ordinanza sono stati informati anche Prefettura, forze dell’ordine e Protezione Civile. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni”.