Maltempo a Battipaglia, erosione costiera e concessioni a tempo: disagi per i balneatori

Continuano i disagi per i balneatori a causa del maltempo e dell’erosione costiera che interessano il litorale di Battipaglia. Una situazione che si somma alle incertezze legate alle concessioni balneari a tempo. A farsi portavoce delle preoccupazioni degli operatori è Renato Bodini, dello stabilimento La Bussola.

Danni e disagi

Bodini è intervenuto a nome dell’associazione di categoria Battipaglia Mare. Gli operatori denunciano danni alle strutture e difficoltà nella programmazione della stagione estiva. L’erosione della costa continua a ridurre gli spazi a disposizione dei bagnanti.

Il maltempo delle ultime ore ha aggravato una situazione già critica. L’associazione chiede interventi concreti e tempi certi. L’obiettivo è garantire sicurezza, servizi e continuità lavorativa.