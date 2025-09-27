Malore in Santuario: parroco colpito durante la Messa per i Santi Cosma e Damiano

Il parroco Emmanuel Vivo, 57 anni, si è sentito male ed è caduto durante la celebrazione per i Santi Cosma e Damiano, venendo trasportato all'ospedale di Eboli.

A cura di Redazione Infocilento
San Cosma e Damiano Eboli

Una mattinata di celebrazioni è stata interrotta da un evento inatteso presso il santuario dedicato ai Santi Cosma e Damiano. Il parroco, Don Emmanuel Vivo, 57 anni, ha accusato un malore improvviso mentre officiava la Messa Eucaristica delle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il sacerdote si sarebbe sentito male e sarebbe caduto a terra, riportando anche un trauma dovuto all’impatto della testa.

Pronto intervento e trasporto in ospedale

La situazione ha richiesto l’immediato allarme ai servizi di emergenza. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto con un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, il sacerdote è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del presidio sanitario di Eboli per accertamenti più approfonditi.

Leggi anche:

Eboli: la processione delle cente di Cosma e Damiano entra nel Patrimonio Culturale Immateriale Campano

Aggiornamenti sulle condizioni e il prosieguo delle celebrazioni

Nonostante lo spavento, le notizie provenienti dall’ospedale sono relativamente confortanti. Dai primi accertamenti effettuati dai sanitari, sembrerebbe che non si tratti di nulla di grave. Don Vivo è stato affidato alle cure del personale medico per il monitoraggio. Nel frattempo, la fitta serie di celebrazioni in onore dei Santi Medici, iniziata già dalla sera precedente, prosegue come da programma. Questa mattina anche la tradizionale processione per le vie della città.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Coldiretti Campania

Crolla il prezzo del grano duro, ‘rischio campi vuoti’ Proteste agricoltori. Anche Coldiretti Campania a Bari

Immediata la risposta del Governo: da gennaio una commissione con agricoltori e…

Il Cilento torna protagonista su Linea Verde: “Fiera della Frecagnola” e non solo

Domenica 28 settembre la messa in onda della puntata. Appuntamento dalle 12.20…

Comunità montana vallo di diano

Appalti e PA locale, boom di presenze al corso della Comunità Montana Vallo di Diano

Oltre 100 dipendenti di pubbliche amministrazioni locali hanno ieri confermato il ruolo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.