Malore in Santuario: parroco colpito durante la Messa per i Santi Cosma e Damiano

Una mattinata di celebrazioni è stata interrotta da un evento inatteso presso il santuario dedicato ai Santi Cosma e Damiano. Il parroco, Don Emmanuel Vivo, 57 anni, ha accusato un malore improvviso mentre officiava la Messa Eucaristica delle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il sacerdote si sarebbe sentito male e sarebbe caduto a terra, riportando anche un trauma dovuto all’impatto della testa.

Pronto intervento e trasporto in ospedale

La situazione ha richiesto l’immediato allarme ai servizi di emergenza. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto con un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, il sacerdote è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del presidio sanitario di Eboli per accertamenti più approfonditi.

Aggiornamenti sulle condizioni e il prosieguo delle celebrazioni

Nonostante lo spavento, le notizie provenienti dall’ospedale sono relativamente confortanti. Dai primi accertamenti effettuati dai sanitari, sembrerebbe che non si tratti di nulla di grave. Don Vivo è stato affidato alle cure del personale medico per il monitoraggio. Nel frattempo, la fitta serie di celebrazioni in onore dei Santi Medici, iniziata già dalla sera precedente, prosegue come da programma. Questa mattina anche la tradizionale processione per le vie della città.