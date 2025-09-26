Almanacco del 26 Settembre, oggi si festeggiano i Santi Cosma e Damiano. Eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 26 settembre è il 269º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (270º negli anni bisestili). Mancano 96 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative, che meritano di essere ricordate e raccontate.
Santi del giorno
Si celebrano i santi Cosma e Damiano, medici e martiri cristiani, venerati come protettori della medicina e della chirurgia. Secondo la tradizione, furono gemelli e subirono il martirio sotto l’imperatore Diocleziano.
Nati il 26 settembre
- Olivia Newton-John (1948), cantante e attrice britannica naturalizzata australiana
- Serena Williams (1981), tennista statunitense, considerata tra le più grandi di tutti i tempi
- Marcell Jacobs (1994), velocista italiano, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020
- T.S. Eliot (1888), poeta e critico letterario statunitense naturalizzato britannico, Nobel per la letteratura
- George Gershwin (1898), compositore statunitense, autore di celebri opere come “Rhapsody in Blue”
Morti il 26 settembre
- Anna Magnani (1973), attrice italiana, icona del neorealismo
- Paul Newman (2008), attore e regista statunitense, noto per la sua versatilità e impegno sociale
- Daniel Boone (1820), esploratore e pioniere statunitense
- Léon Bourgeois (1925), politico francese, premio Nobel per la pace
Eventi storici del 26 settembre
- 52 a.C. – Vercingetorige si arrende a Giulio Cesare dopo la battaglia di Alesia
- 1580 – Sir Francis Drake completa la circumnavigazione del globo
- 1902 – Una devastante alluvione colpisce Modica, in Sicilia, distruggendo gran parte del centro storico
- 1960 – Primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza USA: Nixon e Kennedy
- 1969 – I Beatles pubblicano “Abbey Road” nel Regno Unito
- 1980 – Attentato all’Oktoberfest di Monaco: 13 morti e oltre 200 feriti
- 1986 – Esce il primo numero di “Dylan Dog”, intitolato “L’Alba dei Morti Viventi”
- 1997 – Terremoto a Colfiorito (PG), magnitudo 6.1: 11 morti e 80.000 case distrutte
Giornata mondiale
Il 26 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei Mari, promossa dall’Organizzazione Marittima Internazionale, per sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli.
Curiosità sui nati
- Marcell Jacobs è nato lo stesso giorno in cui, nel 1969, usciva “Abbey Road” dei Beatles: un curioso incrocio tra velocità e ritmo.
- Serena Williams, nata nel 1981, ha vinto il suo primo Slam a soli 17 anni, diventando una delle figure più influenti dello sport mondiale.
- T.S. Eliot, nato nel 1888, fu anche autore del libro di poesie che ispirò il musical “Cats”.
Citazione
«Il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato.» — T.S. Eliot
