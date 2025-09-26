Almanacco del 26 Settembre, oggi si festeggiano i Santi Cosma e Damiano. Eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 26 settembre è il 269º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (270º negli anni bisestili). Mancano 96 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative, che meritano di essere ricordate e raccontate.

Santi del giorno

Si celebrano i santi Cosma e Damiano, medici e martiri cristiani, venerati come protettori della medicina e della chirurgia. Secondo la tradizione, furono gemelli e subirono il martirio sotto l’imperatore Diocleziano.

Nati il 26 settembre

Olivia Newton-John (1948), cantante e attrice britannica naturalizzata australiana

Serena Williams (1981), tennista statunitense, considerata tra le più grandi di tutti i tempi

Marcell Jacobs (1994), velocista italiano, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020

T.S. Eliot (1888), poeta e critico letterario statunitense naturalizzato britannico, Nobel per la letteratura

George Gershwin (1898), compositore statunitense, autore di celebri opere come “Rhapsody in Blue”

Morti il 26 settembre

Anna Magnani (1973), attrice italiana, icona del neorealismo

Paul Newman (2008), attore e regista statunitense, noto per la sua versatilità e impegno sociale

Daniel Boone (1820), esploratore e pioniere statunitense

Léon Bourgeois (1925), politico francese, premio Nobel per la pace

Eventi storici del 26 settembre

52 a.C. – Vercingetorige si arrende a Giulio Cesare dopo la battaglia di Alesia

1580 – Sir Francis Drake completa la circumnavigazione del globo

1902 – Una devastante alluvione colpisce Modica, in Sicilia, distruggendo gran parte del centro storico

1960 – Primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza USA: Nixon e Kennedy

1969 – I Beatles pubblicano “Abbey Road” nel Regno Unito

1980 – Attentato all’Oktoberfest di Monaco: 13 morti e oltre 200 feriti

1986 – Esce il primo numero di “Dylan Dog”, intitolato “L’Alba dei Morti Viventi”

1997 – Terremoto a Colfiorito (PG), magnitudo 6.1: 11 morti e 80.000 case distrutte

Giornata mondiale

Il 26 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei Mari, promossa dall’Organizzazione Marittima Internazionale, per sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli.

Curiosità sui nati

Marcell Jacobs è nato lo stesso giorno in cui, nel 1969, usciva “Abbey Road” dei Beatles: un curioso incrocio tra velocità e ritmo.

Serena Williams, nata nel 1981, ha vinto il suo primo Slam a soli 17 anni, diventando una delle figure più influenti dello sport mondiale.

T.S. Eliot, nato nel 1888, fu anche autore del libro di poesie che ispirò il musical “Cats”.

Citazione

«Il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato.» — T.S. Eliot

Programmi tv

