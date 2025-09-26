Almanacco del 26 Settembre, oggi si festeggiano i Santi Cosma e Damiano. Eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 26 settembre segna la nascita di Dylan Dog, l’uscita di Abbey Road, e la Giornata Mondiale dei Mari. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di oggi.

A cura di Fiorenza Di Palma
Santi Medici Cosma e Damiano

Il 26 settembre è il 269º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (270º negli anni bisestili). Mancano 96 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative, che meritano di essere ricordate e raccontate.

Santi del giorno

Si celebrano i santi Cosma e Damiano, medici e martiri cristiani, venerati come protettori della medicina e della chirurgia. Secondo la tradizione, furono gemelli e subirono il martirio sotto l’imperatore Diocleziano.

Nati il 26 settembre

  • Olivia Newton-John (1948), cantante e attrice britannica naturalizzata australiana
  • Serena Williams (1981), tennista statunitense, considerata tra le più grandi di tutti i tempi
  • Marcell Jacobs (1994), velocista italiano, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020
  • T.S. Eliot (1888), poeta e critico letterario statunitense naturalizzato britannico, Nobel per la letteratura
  • George Gershwin (1898), compositore statunitense, autore di celebri opere come “Rhapsody in Blue”

Morti il 26 settembre

  • Anna Magnani (1973), attrice italiana, icona del neorealismo
  • Paul Newman (2008), attore e regista statunitense, noto per la sua versatilità e impegno sociale
  • Daniel Boone (1820), esploratore e pioniere statunitense
  • Léon Bourgeois (1925), politico francese, premio Nobel per la pace

Eventi storici del 26 settembre

  • 52 a.C. – Vercingetorige si arrende a Giulio Cesare dopo la battaglia di Alesia
  • 1580 – Sir Francis Drake completa la circumnavigazione del globo
  • 1902 – Una devastante alluvione colpisce Modica, in Sicilia, distruggendo gran parte del centro storico
  • 1960 – Primo dibattito televisivo tra candidati alla presidenza USA: Nixon e Kennedy
  • 1969 – I Beatles pubblicano “Abbey Road” nel Regno Unito
  • 1980 – Attentato all’Oktoberfest di Monaco: 13 morti e oltre 200 feriti
  • 1986 – Esce il primo numero di “Dylan Dog”, intitolato “L’Alba dei Morti Viventi”
  • 1997 – Terremoto a Colfiorito (PG), magnitudo 6.1: 11 morti e 80.000 case distrutte

Giornata mondiale

Il 26 settembre si celebra la Giornata Mondiale dei Mari, promossa dall’Organizzazione Marittima Internazionale, per sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli.

Curiosità sui nati

  • Marcell Jacobs è nato lo stesso giorno in cui, nel 1969, usciva “Abbey Road” dei Beatles: un curioso incrocio tra velocità e ritmo.
  • Serena Williams, nata nel 1981, ha vinto il suo primo Slam a soli 17 anni, diventando una delle figure più influenti dello sport mondiale.
  • T.S. Eliot, nato nel 1888, fu anche autore del libro di poesie che ispirò il musical “Cats”.

Citazione

«Il tempo presente e il tempo passato sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato.» — T.S. Eliot

Programmi tv

Venerdì: Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 20:40 Maria Emilia Cobucci con Crimini e Delitti, il programma che racconta i fatti di cronaca locali. Alle 21:15 l’approfondimento religioso di Vito Rizzo Con Ipse Dixit.

Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Imbiancare casa: guida alla scelta di materiali e strumenti utili

Dare una rinfrescata alle pareti di casa è uno di quei lavori…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: amici del Toro, cercate nuove idee sul lavoro. Pesci, problemi sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Fiorenza Di Palma

“City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Sapri, Antonio Gentile

La politica a portata di mano con approfondimenti e domande fatte dai…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.