Magliano Vetere e Gioi puntano a fondi PNRR per lo Sport

Comuni partecipano ad Avviso per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor, o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti

A cura di Antonio Pagano
Calcetto

I Comuni di Magliano Vetere e Gioi intendono partecipare all’avviso pubblico, indetto dal Dipartimento dello Sport, che ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane e l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor, o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione.

Gli interventi in programma

L’Ente guidato dal sindaco Adriano Piano, punta alla realizzazione di un nuovo impianto indoor in loc. Serra; la Giunta comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.308.803,68. Nel territorio comunale non è presente attualmente un impianto sportivo indoor; l’impianto consentirà alla popolazione di praticare più discipline sportive (come basket, pallavolo, calcetto, ginnastica, ecc.) in un unica struttura al chiuso e coperta.

Il Comune di Gioi, retto dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, intende provvedere al completamento funzionale dell’attuale struttura sportiva (Campetto polifunzionale e di calcetto) esistente in località S. Nicola della frazione Cardile, adiacente alla variante alla S.P. 47b, attraverso: la realizzazione di un edificio, a margine dell’area di gioco, che raccoglie al piano terra gli ambienti pertinenziali all’attività agonistica e al primo piano una sala polifunzionale che fungerà da palestra; la sistemazione complessiva dell’area esterna, inclusa la realizzazione di parcheggi; l’ installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della struttura. Il progetto ha un costo complessivo di € 1.097.893,16.

Le risorse

Gli interventi saranno candidati all’Avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport in attuazione del Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 28.08.2025 per l’utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Possono partecipare alla selezione pubblica esclusivamente i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti titolari del diritto di piena proprietà esclusiva dell’area sulla quale si intende realizzare la nuova costruzione.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Monte Gelbison

Novi Velia: protocollo d’intesa per l’istituzione di un percorso storico-religioso

Si punta a promuovere e valorizzare il percorso storico-religioso che da Lauria…

Cacciatore sorpreso con richiami acustici illegali: denunciato a Capaccio Paestum

Sequestrate arme, munizioni e dispositivi acustici

Capaccio, smaltimento illecito di rifiuti speciali: denunciato titolare di azienda bufalina

Il personale di Polizia Municipale, ha riscontrato l'abbandono, su di un'area di…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito