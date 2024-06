Sapri: dal Piano di Zona S9 avviso per assegni di cura e voucher per disabili

Il Piano di Zona S9, comune capofila Sapri, ha pubblicato un Avviso Pubblico per il Programma Regionale di Assegni di Cura e Voucher per Disabili Gravissimi e Gravi, un importante sostegno per le persone non autosufficienti e con disabilità.

Gli assegni di cura e i voucher sono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, erogati dagli Ambiti Territoriali per consentire alle persone non autosufficienti o con disabilità di contrattualizzare in autonomia assistenti familiari o acquistare servizi di assistenza domiciliare. Questi strumenti mirano a favorire la permanenza a domicilio, facilitare le famiglie nell’assistenza, contrastare l’indigenza economica derivante dalla cura di una persona non autosufficiente e promuovere il rientro a casa di persone disabili ricoverate.

Assegni di cura e voucher per disabili gravi: i requisiti

Per accedere agli assegni di cura o ai voucher, le persone devono essere residenti nei Comuni dell’Ambito S09 (Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati), avere una valutazione multidimensionale dell’U.V.I. e un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi residenziali e le persone con ISEE sociosanitario superiore a 50.000 euro (65.000 per i minori).

L’assegno o voucher ha una durata massima di 12 mesi, rinnovabile, ed è erogato mediante bonifico bimestrale. Le spese ammissibili sono quelle direttamente riconducibili all’assistenza della persona non autosufficiente, verificate dall’Ambito anche con controlli a campione e visite domiciliari.

C’è tempo fino al prossimo 5 luglio (ore 12) per presentare domanda presso gli uffici del servizio sociale professionale presenti nei comuni di residenza o a mezzo Pec all’indirizzo pianosociales9@pec.it.

Ulteriori indicazioni e criteri sono indicati nell’avviso (clicca qui).