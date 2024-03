Alfano, al via il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani over 80

Il Comune di Alfano ha avviato un nuovo servizio di assistenza domiciliare per tutti gli anziani over 80 che necessitano di aiuto per le attività quotidiane.

Un aiuto concreto per gli anziani

Il servizio offre una serie di interventi di supporto personalizzati, tra cui:

Pulizie domestiche: per mantenere la casa pulita e igienizzata.

per mantenere la casa pulita e igienizzata. Compagnia: per trascorrere momenti di svago e socializzazione.

per trascorrere momenti di svago e socializzazione. Commissioni quotidiane: per fare la spesa, ritirare le medicine e pagare le utenze.

Come accedere al servizio

Possono accedere al servizio tutti gli anziani residenti ad Alfano che hanno compiuto 80 anni e che si trovano in condizioni di difficoltà tali da necessitare di un aiuto per le attività quotidiane.

Per richiedere l'assistenza domiciliare, gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 oppure telefonare ai numeri 0974956095 o 3282583948.

Un servizio importante per la comunità

L'assistenza domiciliare è un servizio fondamentale per gli anziani che desiderano continuare a vivere nella propria casa in modo sicuro e indipendente. Il Comune di Alfano si dimostra sensibile alle esigenze di questa fascia di popolazione e con questo servizio offre un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Un servizio gratuito e di qualità

Il servizio di assistenza domiciliare è completamente gratuito per gli utenti. Le prestazioni saranno erogate da personale qualificato e formato.