Piccoli ciclisti crescono: Caselle in Pittari promuove la sicurezza stradale

Nell’ottica di promuovere una cultura di responsabilità e sicurezza stradale, l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, in collaborazione con la Polizia Stradale e l’Istituto Comprensivo Statale “T.Gaza” – Scuola Primaria, ha organizzato una giornata di educazione stradale per gli alunni della classe “V” della scuola primaria. Attraverso un corso teorico e pratico, i bambini avranno l’opportunità di conseguire il “patentino per la bicicletta”, un importante passo verso la formazione di cittadini consapevoli e attenti alle norme del codice della strada.

L’iniziativa

Conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale è fondamentale per la sicurezza di tutti. Il corso, che si terrà il 23 Aprile 2024, mira a trasmettere ai partecipanti l’importanza di riconoscere i principali segnali stradali, adottare comportamenti prudenti e attenti quando si è in bicicletta, e agire con responsabilità sulla strada.

Queste competenze rappresentano strumenti essenziali per ridurre al minimo i rischi e garantire la sicurezza dei nuovi piccoli ciclisti.

Un’iniziativa in sinergia tra istituzioni

L’iniziativa, frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Polizia Stradale e l’Istituto Scolastico, riflette l’impegno della comunità di Caselle in Pittari nel promuovere l’educazione stradale e la formazione di cittadini consapevoli. Al termine del corso, gli alunni della classe “V” riceveranno ufficialmente la “Patente per la Bici”, un riconoscimento tangibile del loro impegno e della loro preparazione nella guida responsabile e sicura di questo mezzo di trasporto.