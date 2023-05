Giornata di Educazione Stradale a Caselle in Pittari per i Bambini della Scuola Primaria

L’amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, in collaborazione con la Polizia Stradale e l’Istituto Comprensivo Statale “T. Gaza” – Scuola Primaria di Caselle in Pittari, ha organizzato una giornata speciale dedicata all’educazione stradale. L’obiettivo dell’evento è quello di insegnare ai bambini delle classi “V” della scuola primaria le regole e i comportamenti corretti da adottare quando si è alla guida di una bicicletta.

L’importanza di conoscere e rispettare le regole stradali

Conoscere e rispettare le regole stradali è fondamentale per diventare adulti responsabili e contribuire a ridurre i pericoli presenti sulle strade. Durante la giornata di educazione stradale, i bambini avranno l’opportunità di imparare il significato dei principali segnali stradali e acquisire conoscenze sul comportamento corretto da tenere quando si è in bicicletta. Queste informazioni rappresentano strumenti essenziali per garantire la sicurezza dei giovani ciclisti.

Un corso completo per i giovani ciclisti

Il corso di educazione stradale prevede tre fasi principali: un modulo teorico, un modulo pratico e un esame finale.

La giornata di formazione si svolgerà il Martedì 23 Maggio 2023 presso l’Istituto Scolastico “T. Gaza” e successivamente nell’isola pedonale del Viale Roma di Caselle in Pittari. Durante il modulo teorico, i bambini avranno l’opportunità di apprendere le regole di base della circolazione stradale e le norme di comportamento da seguire.

Nel modulo pratico, invece, avranno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze apprese, pedalando in sicurezza lungo un percorso appositamente allestito. Infine, al termine del corso, i bambini dovranno superare un esame finale per ottenere il patentino per la conduzione della bicicletta.

Promuovere la sicurezza dei giovani ciclisti

L’iniziativa di educazione stradale promossa dall’amministrazione comunale di Caselle in Pittari e dalla Polizia Stradale rappresenta un importante impegno per la sicurezza dei giovani ciclisti. Il corso fornirà ai bambini gli strumenti necessari per comprendere le regole della circolazione stradale e per adottare comportamenti responsabili durante la guida in bicicletta.

L’obiettivo finale è quello di garantire una maggiore sicurezza sulle strade e di formare giovani cittadini consapevoli e rispettosi delle norme stradali.