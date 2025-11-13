“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ottava puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare”, il programma condotto da Alessandra Pazzanese. Protagonista della nuova puntata Antonio Giacco, presidente dell’Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace ODV di Agropoli.

Antonio, con la sua associazione, da tanti anni, almeno venti, porta avanti progetti di accoglienza, assistenza e formazione per i bambini profughi, per i bambini che vivono nelle aree del mondo più disagiate e per i bisognosi.

All’attivo missioni e iniziative di accoglienza estiva che, ogni anno, permettono ai piccoli del Saharawi di raggiungere Agropoli dove vivere momenti pieni di amore, di gioco e di spensieratezza. Per l’umanità messa in circolo a servizio di chi ha più bisogno Antonio Giacco è un vero “Maestro del Fare”.

Il programma va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT.