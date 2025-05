Lustra: Comune al lavoro per riqualificare l’impianto sportivo

L’amministrazione comunale di Lustra è al lavoro per riqualificare l’impianto sportivo di Rocca Cilento. Lo ha detto il sindaco Luigi Guerra ricordando che per l’impianto esistevano problemi burocratici che non permettevano l’avvio dei lavori; risolti questi ora l’Ente punta ad ottenere fondi per la sua sistemazione.

«Potremmo finalmente candidare il campo sportivo a finanziamenti, dopo aver risolto le questioni burocratiche che lo riguardavano. Vorremmo partecipare al bando Sport e Periferia», ha detto il sindaco Luigi Guerra.

«La normativa purtroppo è cambiata – aggiunge – la partecipazione è aperta ai comuni che raggiungono da soli o insieme cinquemila abitanti. Stiamo dialogando con i centri vicini perché la nostra priorità è candidare a finanziamento il campo sportivo di Rocca Cilento, dando così la possibilità alla squadra locale di giocare in paese», ha concluso Guerra.