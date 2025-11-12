Luci di Natale ad Agropoli: l’Amministrazione stanzia 48.000 euro

Il Comune avvia l'iter per l'installazione delle luminarie natalizie nelle principali vie della città

A cura di Ernesto Rocco
Agropoli, Natale

La Giunta Comunale della Città di Agropoli ha approvato l’installazione delle luminarie natalizie per le festività 2025/2026. L’Amministrazione ha stabilito di stanziare la somma di € 48.000,00 oltre IVA per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio degli addobbi.

Luminarie come strategia di promozione e coesione sociale

Il documento sottolinea come le luminarie natalizie non siano solo un elemento di decoro urbano, ma un vero e proprio fattore di promozione economica e turistica. La creazione di un clima festoso e accogliente è ritenuta strategica per intensificare i flussi di cittadini e visitatori nei centri urbani, stimolando di conseguenza le attività commerciali e turistiche locali. L’Amministrazione ha ritenuto che la realizzazione di addobbi nel periodo natalizio costituisca un elemento di attrattività turistica, oltre a rientrare nelle tradizioni gradite a cittadini e turisti.

In continuità con gli anni precedenti, gli addobbi saranno realizzati lungo le medesime vie e piazze della città.

La Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area Turismo, Promozione Eventi Cultura di attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento del servizio.

