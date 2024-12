Agropoli, “Natale delle Meraviglie”: svelato il cartellone degli eventi

Entra nel vivo il Natale delle Meraviglie di Agropoli dove i visitatori saranno trasportati in un magico percorso tra manifestazioni a tema e attrazioni suggestive grazie al lavoro condiviso con le tante associazioni del territorio. Tutte le tradizioni natalizie rivivono tra luci festose e tanti appuntamenti gratuiti.

Il programma

Nelle vie del centro i tradizionali mercatini di Natale, con prodotti artigianali ed enogastronomici locali, mentre le luminarie natalizie faranno brillare le strade, a partire dal 7 dicembre, creando un’atmosfera incantevole. Il Natale delle Meraviglie ospiterà inoltre concerti, attrazioni per i bambini come l’ormai imperdibile “Casa di Babbo Natale” nel giardino incantato del Parco pubblico “Liborio Bonifacio” in via Taverne e il tradizionale concerto Gospel del 25 dicembre nella Chiesa Madonna di Costantinopoli. Grande attesa per la Rassegna dedicata a San Francesco che intende rafforzare il legame tra la comunità e il Santo di Assisi attraverso un percorso spirituale e culturale che celebra i valori francescani con spettacoli, libri e musica dal vivo. Inoltre protagonisti saranno gli alunni con esibizioni nelle scuole e i saggi di danza.

Capodanno in piazza

Confermato il Capodanno in piazza per salutare l’arrivo del 2025: tutti a ballare il 1° gennaio in Piazza Vittorio Veneto con ‘Festa Italiana’ e ‘Dance Tarantella’, due format che stanno spopolando in tutta Italia. Nel centro storico il presepe vivente, nelle chiese esibizioni musicali, al CineTeatro e nel suo foyer tanto intrattenimento e ancora presentazioni di libri, performance e mostre d’arte in varie zone del territorio fino al 6 gennaio 2025. Shopping nei negozi grazie alla ‘CardApp Agropoli Shopping – Il più grande agglomerato commerciale del Cilento’ dedicata e pensata per favorire gli acquisti in Città. Riattivata anche la navetta gratuita per collegare i diversi punti di interesse e il caratteristico trenino per la gioia dei più piccoli.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Il programma del Natale delle Meraviglie è stato pensato per coinvolgere cittadini di ogni età, offrendo un’ampia varietà di attività. Dai mercatini natalizi agli spettacoli, dagli eventi dedicati ai bambini e a quelli benefici e solidali, passando per i tanti appuntamenti con la musica e le performance artistiche».

L’assessore al Turismo, eventi e commercio, Roberto Apicella aggiunge: «Sarà coinvolto tutto il Comune, in ogni angolo si respirerà aria di festa, ringrazio per questo i tanti volontari delle associazioni e i commercianti che con le loro attività rendono ogni anno sempre più vivo il nostro Natale».