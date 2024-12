Agropoli, ex sindaco Coppola: “Natale povero, Carnevale forse salvo”

«La sensazione che si percepisce chiaramente in città, ad Agropoli e quella di un Natale povero, poche luci e luminarie, nessun evento, insomma tristezza: i commercianti, da soli, devono affrontare senza sostegno un periodo, che non dovrebbe essere, in fondo, così negativo».

Così l’ex sindaco di Agropoli e attuale segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Adamo Coppola. «Se non fosse per le capacità di Aldo Olivieri e per l’impegno dei suoi bravissimi collaboratori, avremmo assistito al nulla assoluto. Fortunatamente i ministri del governo Meloni provano a salvare almeno il Carnevale, grazie ad un finanziamento alla nostra città di 33mila euro», ha proseguito l’ex primo cittadino intervenuto durante la trasmissione Anteprima News di InfoCilento.