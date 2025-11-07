Agropoli: incontro con i commercianti per il Natale 2025

Si è svolto presso il Comune di Agropoli un incontro tra l’Amministrazione comunale e i commercianti per discutere proposte e iniziative in vista delle festività natalizie.

I presenti

Presenti il consigliere con delega al commercio Mario Pesca e l’assessore al turismo Roberto Apicella, che hanno illustrato le linee guida del prossimo cartellone degli eventi natalizi.

Durante la riunione si è parlato di collaborazione pubblico-privato, valorizzazione del commercio locale, addobbi, luminarie, mercatini tematici e animazione per famiglie e bambini.

L’obiettivo

L’obiettivo è creare un Natale dinamico e attrattivo, capace di coinvolgere cittadini e visitatori, rendendo Agropoli protagonista anche nel periodo invernale.

L’Amministrazione ha invitato i commercianti a partecipare attivamente, inviando proposte e idee per arricchire il programma, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane.

“Solo facendo squadra – hanno dichiarato Pesca e Apicella – potremo offrire un Natale condiviso, accogliente e pieno di vita per tutta la città.”