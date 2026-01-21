Lavori notturni sulla Cilentana: scattate nella notte chiusure e percorsi alternativi

Nuove limitazioni interesseranno la circolazione lungo la Cilentana a causa di una serie di interventi programmati all’interno della galleria Prignano Cilento. Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, è stata disposta la chiusura totale al traffico veicolare in direzione nord. Il tratto coinvolto dai lavori è quello compreso tra lo svincolo di Prignano Cilento (km 110+900) e lo svincolo di Omignano (km 122+100), inclusi gli svincoli intermedi di Alento (km 115+400) e Perito (km 118+000).

Calendario e orari delle limitazioni

Il provvedimento resterà in vigore dalla notte scorsa, martedì 20, a venerdì 23 gennaio 2026. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, le operazioni si svolgeranno esclusivamente nella fascia oraria notturna, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo. Le restrizioni riguardano la totalità degli utenti in transito lungo l’arteria stradale durante le ore indicate.

Dettaglio dei lavori e ispezioni tecniche

Il programma degli interventi prevede due fasi distinte di attività tecnica. Tra il 20 e il 21 gennaio 2026, le squadre operative si occuperanno della “rimozione delle parti in distacco del rivestimento della galleria Prignano Cilento”. Successivamente, nelle notti comprese tra il 21 e il 23 gennaio 2026, il tratto resterà interdetto per consentire lo svolgimento di “ispezioni approfondite della galleria”, necessarie per monitorare lo stato strutturale dell’opera.

Gestione della viabilità e consigli agli automobilisti

Durante le ore di chiusura saranno attivati appositi percorsi alternativi per garantire il collegamento tra le località interessate. Le autorità invitano tutti i conducenti alla massima prudenza e raccomandano di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle limitazioni notturne previste per la settimana in corso, così da evitare rallentamenti o criticità lungo le arterie secondarie.