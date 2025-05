L’Agropoli trionfa sul Victoria Marra e festeggia la permanenza in Eccellenza

L’Agropoli supera senza difficoltà il Victoria Marra e celebra la permanenza in Eccellenza dopo un campionato caratterizzato da alti e bassi e qualche problema societario. Allo stadio Guariglia, il match termina 5-0, con la gara già decisa nel primo tempo.

La gara

Fin dalle prime battute, l’Agropoli domina il gioco, cercando di penetrare una difesa ospite tutt’altro che solida. Al 4’, Margiotta sfiora il gol con un colpo di testa che finisce alto. Ancora lui, al 16’, approfitta di un errato disimpegno del Victoria Marra, ma la conclusione dai venti metri è bloccata da Solombrino. La prima vera occasione degli ospiti arriva al 18’, quando Onda recupera palla, si invola sulla destra e crossa al centro, ma Giamminella, di testa, non riesce a trovare la rete.

L’Agropoli va vicinissimo al gol al 21’ con una punizione di Di Pasquale che l’estremo difensore ospite devia in corner. Proprio dagli sviluppi del calcio d’angolo, Riccio svetta di testa e firma l’1-0. Al 28’, una buona manovra offensiva porta i padroni di casa a conquistare un calcio di rigore. Dal dischetto, Margiotta non sbaglia e sigla il 2-0. Il Victoria Marra non riesce a reagire, mentre l’Agropoli, pur abbassando il proprio baricentro, crea altre due buone occasioni con Di Pasquale e Chietti. Proprio Di Pasquale, al 44’, chiude virtualmente il match con un bolide dal vertice sinistro dell’area di rigore, infilando il pallone alle spalle di Solombrino.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, l’Agropoli riparte subito all’attacco con Chietti, che, a tu per tu con Solombrino, manda la palla a lato. Da quel momento, il ritmo della gara cala, con i padroni di casa che gestiscono il possesso e gli ospiti incapaci di impensierire Grieco. Bisogna attendere il 65’ per un’altra conclusione verso la porta: Romano, in ripartenza, calcia dalla distanza, ma il pallone termina fuori.

Due minuti più tardi, Margiotta firma la doppietta, insaccando di testa un cross dalla sinistra. Al 78’, il capitano completa la sua splendida prestazione con la tripletta che chiude il match sul definitivo 5-0. Al fischio finale, calciatori ospiti in lacrime e delfini in festa davanti al proprio pubblico. L’Agropoli giocherà ancora in Eccellenza nella prossima stagione!