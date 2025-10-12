La Salernitana sbanca Monopoli: ai granata basta la rete di Capomaggio

La Salernitana si impone di misura allo stadio “Veneziani” di Monopoli, trovando la seconda vittoria di fila. Ai granata basta la pregevole marcatura di Capomaggio al quindicesimo del primo tempo. Poi, gli uomini di Raffaele sono attenti a chiudere gli spazi e a gestire una gara resa ostica dal difficile terreno di gioco. Fondamentale in tal senso un reparto difensivo in grande spolvero. Nel finale, però, è Donnarumma a mettersi in luce, regalando la vittoria con una fondamentale parata su Imputato.

Il primo tempo

La Salernitana cerca di portare una pressione costante sulla difesa del Monopoli, fin dalle prime battute. Il terreno di gioco difficile, però, rallenta le manovre palla a terra. Ci pensa la classe di Capomaggio a stappare la gara al quarto d’ora di gioco: doppio dribbling al limite dell’area e palla in buca d’angolo per l’1 a 0 granata. A vantaggio acquisito, la Salernitana controlla bene la partita, inibendo ogni azione del Monopoli, che non aziona mai le punte in modo pericoloso. Come racconta la voce “zero” nella casella “conclusioni nello specchio”.Gli uomini di Raffaele, dunque, si impegnano più nella gestione che nella ricerca del raddoppio, sfiorato in una sola occasione con una conclusione di Tascone dal limite, al 34’ minuto.

Il secondo tempo

Il Monopoli esce dal tunnel con il piglio giusto, sfiorando il pareggio con una conclusione di Scipioni avvelenata da una deviazione di Golemic. Poi la partita si fa molto bloccata ed entrambe le squadre preferiscono affidarsi ai lanci lunghi. A risentirne è lo spettacolo. Nel finale, il Monopoli cerca di sbilanciarsi, ma senza trovare l’intuizione giusta per incunearsi nelle file serrate della Salernitana.

Gli uomini di Colombo sono quindi, costretti a provarci con una serie di cross dalle corsie laterali, sui quali la contraerea granata è molto efficace. Al 96’ arriva il consueto brivido per la Salernitana. Conclusione al volo di Imputato, che pesta il sette, ma trova la risposta magnifica di Donnarumma. La grande parata del portierone granata vale la vittoria.