La Salernitana prende il bomber: ufficiale l’arrivo di Roberto Inglese

La punta di Lucerna arriva a Salerno dopo la conclusione del contratto che lo vincolava al Catania e si lega ai colori granata fino al giugno del 2026.

Si tratta del secondo acquisto in meno di ventiquattro ore, infatti, nella giornata di ieri- giovedì 3 giugno- il ds Faggiano si è assicurato le prestazioni sportive dell’ormai ex attaccante del Vicenza Franco Ferrari.

Chi è Roberto Inglese

La Salernitana, con l’acquisto di Inglese, ha inserito in rosa un bomber di razza con un passato importante. L’ex Catania ai tempi del Chievo era considerato un attaccante dal sicuro avvenire, per il fisico imponente, ma soprattutto per un mancino affilato e preciso, che gli ha consentito di militare per 6 stagioni in Serie A segnando 38 goal.

Poi sono subentrati diversi infortuni a limitare una carriera ben indirizzata.

Lo scorso anno, però, Inglese in terra di Sicilia ha trovato il giusto spazio, rilanciandosi e andando in doppia cifra.

Adesso il classe ’91 avrà un’altra occasione importante per dimostrare qualità di categoria superiore che non mancano, nella speranza che gli infortuni smettano di tormentare.

Un mercato in fermento

Il ds Faggiano è decisamente on-fire. In pochi giorni la Salernitana del futuro sta prendendo forma, in 48 ore sono stati contrattualizzati allenatore e due punte di spessore. Ma il mercato non può rallentare, perché c’è un’intera rosa da imbastire nel più breve tempo possibile. Il telefono del nuovo ds granata resta rovente e sono attese novità già nelle prossime ore.