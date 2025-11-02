La Salernitana impatta a Latina: il match finisce a reti bianche

Al “Francioni” i granata si dividono la posta con i padroni di casa del Latina

A cura di Carmine Infante

La Salernitana capolista rallenta. Al “Francioni” i granata si dividono la posta con i padroni di casa del Latina, al termine di una gara conclusa senza muovere il tabellino.

Il match è bloccato, fin dalle prime battute. I laziali, infatti, si mettono a specchio, asfissiando la manovra degli uomini di Raffaele.

Nella ripresa, tuttavia, arrivano diverse occasioni propizie, ma il neoentrato Ferrari grazia a più riprese gli avversari. Decisamente in giornata no il “Loco”.

Il primo tempo

Il Latina rende la vita difficile alla Salernitana nella prima frazione. I laziali si dispongono a specchio, giocano uomo su uomo, riuscendo a inibire ogni iniziativa degli ospiti.

Sono proprio gli uomini di mister Alessandro Bruno ad avere le occasioni migliori. Al 12’, ci prova Pace, che quasi sorprende Donnarumma sul primo palo.

Per fortuna dell’estremo difensore la sfera colpisce l’esterno della rete.

Successivamente è Ciko a cercare per due volte la via del goal, ma senza trovare fortuna. La Salernitana fatica a trovare spazi con l’azione manovrata.

Al 42’ Achik, quindi, si mette in proprio: finta e rientrare e tiro a giro, leggermente alto. Questa è l’unica conclusione della Salernitana nel primo tempo.

La ripresa

Mister Raffaele cambia subito: dentro Di Vico e Ferrari per Varrone e Liguori. La Salernitana sembra avere un piglio diverso a livello di intensità.

Già nei primi minuti sono due le occasioni propizie per Ferrari, che non riesce a far male. Nella seconda circostanza, il neoentrato centravanti sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta avversaria.

All’ora di gioco, Tascone va al centro per Ferraris, che di testa sfiora il palo. Poi, la Salernitana perde il ritmo, mentre il gioco si fa spezzettato e noioso.

In pieno recupero, Villa offre un’altra opportunità a Ferrari. Il “Loco”, però, è in giornata no e spara alto, cestinando l’ultima occasione della gara.

