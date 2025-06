La ricetta della domenica: Semifreddo alle albicocche con crumble di amaretti

Con l’arrivo di giugno e delle temperature più miti, la ricerca di dessert freschi e leggeri si fa più pressante. Una soluzione ideale, che unisce facilità di preparazione e un gusto raffinato, è il semifreddo alle albicocche con crumble di amaretti. Questa ricetta si presenta come un’ottima alternativa ai dolci più tradizionali, offrendo un’esperienza gustativa appagante senza la necessità di accendere il forno.

Ingredienti

Per il Semifreddo:

500g albicocche fresche e mature

150g zucchero a velo (o di più, a seconda della dolcezza delle albicocche)

250ml panna fresca da montare

2 albumi d’uovo

Un pizzico di sale

Succo di mezzo limone

Per il Crumble di Amaretti:

150g amaretti secchi

50g burro fuso

Preparazione

Lava le albicocche, denocciolale e tagliale a pezzetti. Mettile in un frullatore con il succo di limone e frulla fino a ottenere una purea liscia. Passala attraverso un colino a maglie fini per eliminare eventuali filamenti e ottenere una crema vellutata. Incorpora lo zucchero a velo, mescolando bene. In una ciotola a parte, monta la panna fresca ben fredda fino a renderla soda. Mettila da parte in frigorifero. In un’altra ciotola, monta gli albumi a neve fermissima con un pizzico di sale. Se preferisci una versione più sicura, puoi preparare una meringa italiana scaldando 50g di zucchero con 2 cucchiai d’acqua fino a 121°C e versandolo a filo sugli albumi mentre montano. Incorpora delicatamente la purea di albicocche alla panna montata, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarla. Aggiungi poi gli albumi montati a neve (o la meringa) con la stessa delicatezza. Trita grossolanamente gli amaretti (puoi farlo anche con le mani o in un sacchetto per alimenti con un mattarello). In una ciotola, mescola gli amaretti tritati con il burro fuso. Fodera uno stampo da plumcake (o monoporzione) con pellicola trasparente, lasciandone un po’ in eccesso sui bordi per poterlo coprire. Versa metà del composto di semifreddo nello stampo, distribuisci uno strato di crumble di amaretti e copri con il restante semifreddo. Livella la superficie. Copri lo stampo con la pellicola trasparente e metti in freezer per almeno 4-6 ore, o fino a quando il semifreddo sarà ben sodo. Al momento di servire, togli il semifreddo dal freezer qualche minuto prima. Capovolgilo su un piatto da portata, rimuovi la pellicola e decora con qualche albicocca fresca a fettine e, se ti piace, qualche amaretto intero o sbriciolato in più.

Preparazione e Servizio: Consigli Utili

Una volta assemblato, il semifreddo richiede un periodo di riposo in freezer di almeno 4-6 ore, il tempo necessario affinché si solidifichi alla perfezione, mantenendo la sua caratteristica consistenza cremosa e fredda. Al momento del servizio, è consigliabile estrarre il dolce dal freezer qualche minuto prima di capovolgerlo su un piatto da portata.

La decorazione finale con fettine di albicocche fresche e qualche amaretto intero o sbriciolato completa l’opera, rendendo il dessert non solo delizioso ma anche visivamente accattivante, ideale per concludere un pranzo o una cena estiva. Questo semifreddo si configura come una scelta eccellente per chi cerca un dolce fresco, goloso e senza complicazioni, perfetto per le serate estive.