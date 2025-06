La ricetta della domenica: Parmigiana di Zucchine

La parmigiana, piatto iconico della tradizione gastronomica italiana, trova nella sua versione con le zucchine una declinazione più leggera e adatta ai mesi più caldi. Questa variante offre un’alternativa gustosa e meno impegnativa rispetto alla classica preparazione con le melanzane, mantenendo inalterato il sapore ricco e avvolgente che contraddistingue questo caposaldo della cucina mediterranea. Ideale per un pranzo in famiglia o una cena tra amici, la parmigiana di zucchine rappresenta un connubio equilibrato tra tradizione e leggerezza.

Ingredienti

1 kg di zucchine (preferibilmente medie)

(preferibilmente medie) 700 ml di passata di pomodoro

250 g di mozzarella (fiordilatte o per pizza)

(fiordilatte o per pizza) 80 g di parmigiano reggiano grattugiato

grattugiato 1 spicchio d’ aglio

Basilico fresco q.b.

q.b. Olio extra vergine d’oliva q.b.

q.b. Sale q.b.

q.b. Pepe q.b.

Preparazione

In una padella, fai soffriggere lo spicchio d’aglio con un filo d’olio. Aggiungi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e pepe. Lascia cuocere a fuoco lento per circa 20-25 minuti, finché non si addensa. A fine cottura, aggiungi qualche foglia di basilico fresco. Lava le zucchine e tagliale a fette non troppo sottili (circa 3-4 mm di spessore). Puoi scegliere di grigliarle, cuocerle in padella con un filo d’olio, o friggerle leggermente per un sapore più intenso. Se le friggi, asciugale bene con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Se le grigli, avrai una versione più leggera. Taglia la mozzarella a fette o a cubetti e lasciala scolare per almeno 30 minuti, in modo che perda il liquido in eccesso e non rilasci troppa acqua in cottura. In una teglia da forno (circa 20×30 cm), distribuisci un mestolo di sugo sul fondo. Disponi uno strato di zucchine, poi copri con un altro mestolo di sugo, qualche fetta di mozzarella e una spolverata abbondante di parmigiano grattugiato. Continua a creare gli strati nello stesso modo fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di sugo e abbondante parmigiano. Inforna la parmigiana in forno preriscaldato a 180°C (statico) per circa 25-30 minuti, o finché la superficie non sarà ben dorata e il formaggio fuso e filante. Se vedi che si colora troppo in fretta, puoi coprirla con un foglio di alluminio. Sforna la parmigiana e lasciala intiepidire per almeno 10-15 minuti prima di servirla. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai sapori di assestarsi e rendere più facile il taglio.

Curiosità

La parmigiana di zucchine si distingue come una variante più leggera della tradizionale parmigiana di melanzane. Questa caratteristica la rende particolarmente indicata per la stagione estiva, offrendo un piatto saporito ma meno “pesante” rispetto alla sua controparte. La possibilità di scegliere tra zucchine grigliate o leggermente fritte permette inoltre di modulare il contenuto calorico in base alle proprie preferenze, rendendola un piatto estremamente versatile e adattabile a diverse esigenze alimentari.