La ricetta della domenica: Semifreddo alla crema al latte

Con l’arrivo della stagione calda, la ricerca di dessert freschi e leggeri diventa prioritaria. Tra le numerose opzioni, il semifreddo alla crema al latte emerge come una scelta eccellente, combinando delicatezza e semplicità di preparazione. Questo dolce, caratterizzato dalla sua consistenza vellutata e dal sapore delicato, è ideale per concludere un pasto estivo o per una merenda rinfrescante.

Ingredienti

Per realizzare questo semifreddo rinfrescante, gli ingredienti si dividono tra quelli per la base e quelli per la crema al latte.

Per la base:

250 grammi di biscotti secchi (tipo Digestive o savoiardi)

100 grammi di burro fuso

Per la crema al latte:

500 ml di panna fresca da montare (almeno 35% di grassi)

150 grammi di latte condensato

50 grammi di zucchero a velo

10 grammi di gelatina in fogli (colla di pesce)

50 ml di latte (per sciogliere la gelatina)

Procedimento

Tritare finemente i biscotti secchi fino ad ottenere una sabbia. Sciogliere il burro e unirlo ai biscotti tritati, mescolando bene fino ad amalgamare. Foderare una tortiera a cerniera da 20-22 cm di diametro con carta forno. Distribuire il composto di biscotti sul fondo della tortiera, pressando bene con il dorso di un cucchiaio per creare una base compatta e uniforme. Riporre la base in frigorifero per almeno 30 minuti. Mettere i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti. Scaldare i 50 ml di latte senza farlo bollire. Strizzare bene la gelatina e scioglierla nel latte caldo, mescolando fino a completa dissoluzione. Lasciare intiepidire. In una ciotola capiente, montare la panna fresca ben fredda con lo zucchero a velo fino ad ottenere una consistenza ferma. In un’altra ciotola, unire il latte condensato e la gelatina sciolta e intiepidita, mescolando delicatamente. Incorporare gradualmente questo composto alla panna montata, mescolando con movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontare la panna. Versare la crema al latte sulla base di biscotti livellando la superficie con una spatola. Per la decorazione, come suggerito dall’immagine, è possibile aggiungere piccoli pezzi di cioccolato fondente, biscotti sbriciolati o frutta secca sulla superficie, distribuendoli in modo armonioso.

Conservazione e servizio

Una volta assemblato, il semifreddo deve essere riposto in frigorifero per un minimo di 4-6 ore, preferibilmente per una notte intera, per consentire alla gelatina di solidificarsi completamente e al dolce di acquisire la sua consistenza ideale.

Il semifreddo alla crema al latte si conserva in frigorifero per 3-4 giorni, coperto con pellicola trasparente per evitare l’assorbimento di odori. Si consiglia di tirarlo fuori dal frigorifero 10-15 minuti prima di servirlo per permettere che raggiunga la temperatura ottimale per il consumo, esaltando così la sua freschezza e la sua cremosità.