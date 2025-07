La ricetta della domenica: la cheesecake all’anguria

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate più calde, la ricerca di dessert freschi e leggeri diventa prioritaria. Tra le numerose opzioni disponibili, la cheesecake all’anguria si distingue come una scelta eccellente, capace di unire la cremosità tipica di questo dolce alla dolcezza e alla rinfrescante succosità dell’anguria. Questo articolo fornisce una guida completa per preparare in casa questa delizia, garantendo un risultato professionale e appagante.

Ingredienti

Per realizzare una cheesecake all’anguria di alta qualità, sono necessari ingredienti specifici che contribuiscono alla sua consistenza e al suo sapore unico.

Per la base:

200 grammi di biscotti secchi (tipo Digestive o Graham Crackers)

(tipo Digestive o Graham Crackers) 80 grammi di burro fuso

2 cucchiai di mandorle tritate finemente (opzionale, per una nota croccante)

Per il ripieno di cheesecake:

500 grammi di formaggio fresco spalmabile (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente

(tipo Philadelphia), a temperatura ambiente 150 grammi di zucchero semolato

3 uova grandi , a temperatura ambiente

, a temperatura ambiente 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

50 grammi di panna acida (o yogurt greco intero non zuccherato), a temperatura ambiente

Per lo strato all’anguria:

300 grammi di polpa di anguria , senza semi e tagliata a cubetti

, senza semi e tagliata a cubetti 50 grammi di zucchero semolato (quantità adattabile alla dolcezza dell’anguria)

(quantità adattabile alla dolcezza dell’anguria) 1 cucchiaio di succo di limone

Per la decorazione:

Cubetti di anguria fresca

Ciuffetti di panna montata (o crema di formaggio)

(o crema di formaggio) Foglioline di menta fresca

Procedimento

La realizzazione della cheesecake all’anguria richiede attenzione in ogni fase, dalla preparazione della base al raffreddamento finale.

Preriscaldate il forno a 170∘C e imburrate uno stampo a cerniera da 22−24cm. Frullate i biscotti secchi fino a ottenere una farina grossolana; se usate le mandorle, aggiungetele e frullate nuovamente. Mescolate il composto con il burro fuso e pressatelo uniformemente sul fondo delloampo. Refrigerate per almeno 15 minuti.

Frullate la polpa di anguria fino a ottenere una purea liscia e passatela al colino per eliminare i residui solidi, ottenendo circa 200−250ml di succo. In un pentolino, scaldate il succo con lo zucchero semolato e il succo di limone, facendolo sobbollire per 10−15 minuti fino a che non si sarà leggermente addensato. Lasciate raffreddare completamente.

In una ciotola capiente, lavorate il formaggio fresco spalmabile con lo zucchero semolato fino a ottenere una crema liscia. Aggiungete le uova una alla volta, incorporando bene. Unite l’estratto di vaniglia e la panna acida, mescolando delicatamente. Dividete il composto: 2/3 rimangono bianchi, mentre al restante 1/3 incorporate la purea di anguria raffreddata per ottenere una miscela omogenea e colorata.

Versate metà del composto bianco sulla base di biscotti. Alternate cucchiaiate di composto all’anguria con il restante composto bianco. Utilizzate uno stuzzicadenti o un coltello per creare un effetto marmorizzato con delicati vortici. Infornate a 170∘C per circa 45−60 minuti. La cheesecake sarà pronta quando i bordi risulteranno sodi e il centro leggermente tremolante. Spegnete il forno e lasciate la cheesecake all’interno con lo sportello socchiuso per circa 1 ora per un raffreddamento graduale che previene le crepe. Successivamente, raffreddatela completamente a temperatura ambiente e trasferitela in frigorifero per almeno 4−6 ore o tutta la notte.

Una volta ben fredda, decorate la superficie con cubetti di anguria fresca, ciuffetti di panna montata e foglioline di menta fresca.

Conservazione

Per godere appieno della sua freschezza, la cheesecake all’anguria deve essere conservata correttamente. Riponetela in frigorifero, coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico, per un massimo di 3-4 giorni.

È sconsigliato congelarla, poiché la consistenza del formaggio e dell’anguria potrebbe alterarsi durante lo scongelamento. Servitela sempre fredda per esaltare il suo sapore rinfrescante.