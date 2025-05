La ricetta della domenica: Millefoglie alle fragole

La millefoglie, con le sue stratificazioni delicate di pasta sfoglia e la sua farcitura cremosa, è un’icona della pasticceria che non conosce tempo. In questa sua veste primaverile, arricchita dalla vivacità e dal profumo delle fragole fresche, si trasforma in un dessert elegante e goloso, perfetto per celebrare la bella stagione o per concedersi un momento di puro piacere. Ecco come preparare passo dopo passo questa delizia, svelandovi i segreti per un risultato impeccabile e offrendovi consigli utili per esaltarne al meglio le qualità.

La ricetta

Ecco tutte le indicazioni per creare una millefoglie alle fragole che conquisterà tutti i vostri ospiti.

Ingredienti

Per la pasta sfoglia: 500 g di pasta sfoglia pronta (di alta qualità per un risultato ottimale)

Per la crema pasticcera: 500 ml di latte intero fresco 150 g di zucchero semolato finissimo 4 tuorli d’uovo biologici 50 g di farina 00 (o amido di mais per un’opzione senza glutine) 1 baccello di vaniglia Bourbon (o 1 cucchiaino di estratto naturale di vaniglia)

Per la farcitura e la decorazione: 500 g di fragole mature, profumate e possibilmente biologiche, accuratamente lavate e tagliate a fettine (conservarne alcune intere per la decorazione finale) Zucchero a velo impalpabile per la spolverata finale Panna fresca liquida da montare (opzionale, per un tocco di ulteriore cremosità)



Preparazione

Per la sfoglia

Preriscaldare il forno in modalità statica a 200°C. Stendere la pasta sfoglia su un piano di lavoro leggermente infarinato fino a raggiungere uno spessore uniforme di circa 3-4 millimetri. Utilizzando un coltello affilato o una rotella tagliapasta, ritagliare con precisione dei rettangoli di dimensioni simili (circa 10×15 cm) o dei quadrati (circa 12×12 cm). Questa fase è cruciale per garantire una presentazione elegante. Si otterranno indicativamente 9-12 pezzi. Trasferire delicatamente i pezzi di pasta sfoglia su una teglia precedentemente rivestita con carta forno. Bucherellare meticolosamente la superficie di ogni pezzo con i rebbi di una forchetta. Questa operazione impedirà alla pasta di gonfiarsi in modo irregolare durante la cottura, assicurando una base piatta e croccante. Infornare per circa 15-20 minuti, monitorando attentamente la doratura. La pasta dovrà risultare gonfia, leggera e di un colore ambrato uniforme. Sfornare con cura e trasferire i pezzi su una griglia per farli raffreddare completamente, preservandone la croccantezza.

Per la crema pasticcera

In un pentolino dal fondo spesso, scaldare il latte insieme al baccello di vaniglia inciso longitudinalmente (o all’estratto di vaniglia). Evitare assolutamente l’ebollizione. In una ciotola capiente, lavorare energicamente i tuorli d’uovo con lo zucchero semolato utilizzando una frusta a mano o elettrica fino ad ottenere un composto chiaro, spumoso e privo di grumi. Incorporare gradualmente la farina (o l’amido di mais) setacciata al composto di uova e zucchero, mescolando delicatamente per evitare la formazione di grumi. Rimuovere il baccello di vaniglia dal latte caldo (se utilizzato). Versare lentamente il latte caldo sul composto di uova, zucchero e farina, mescolando continuamente con la frusta per temperare le uova ed evitare che si cuociano. Trasferire il composto nuovamente nel pentolino e cuocere a fuoco medio-basso, mescolando incessantemente con la frusta, fino a quando la crema si sarà addensata notevolmente e inizieranno a comparire le prime bolle in superficie. Togliere immediatamente dal fuoco e versare la crema in una ciotola di vetro o ceramica. Coprire la superficie della crema con pellicola trasparente “a contatto”, ovvero direttamente appoggiata sulla crema, per prevenire la formazione di una sgradevole pellicina. Lasciare raffreddare completamente a temperatura ambiente e poi riporre in frigorifero per almeno un paio d’ore, affinché si rassodi perfettamente.

La composizione della millefoglie

Una volta che la pasta sfoglia e la crema pasticcera saranno completamente fredde, si potrà procedere all’assemblaggio del dolce. Questo passaggio richiede delicatezza e precisione. Prendere un pezzo di pasta sfoglia e distribuire uniformemente sulla sua superficie uno strato generoso di crema pasticcera. Disporre con cura le fettine di fragole fresche sopra la crema, creando uno strato omogeneo e invitante. Sovrapporre un altro pezzo di pasta sfoglia e ripetere gli strati di crema pasticcera e fragole. Terminare con l’ultimo strato di pasta sfoglia. Spolverare abbondantemente la superficie del millefoglie con zucchero a velo impalpabile, creando un effetto delicato e scenografico.



Decorare con le fragole fresche intere o tagliate a metà, disponendole in modo armonioso sulla superficie. Per un tocco di ulteriore golosità e un contrasto di consistenze, si possono aggiungere delicati ciuffetti di panna montata fresca sui lati o sulla sommità del dolce.

La millefoglie alle fragole è un dolce che esprime al meglio la sua fragranza e consistenza se consumato fresco, idealmente entro poche ore dall’assemblaggio.