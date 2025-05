La ricetta della domenica: una torta per omaggiare tutte le mamme

La Festa della Mamma è un’occasione speciale per celebrare la figura più importante della nostra vita. Quale modo migliore per esprimere il nostro affetto se non con un dolce fatto in casa, preparato con amore e ingredienti freschi? Questa ricetta per una torta delicata e profumata, arricchita da panna, fragole fresche e un tocco elegante di rose edibili, è pensata per rendere indimenticabile questa giornata. Un connubio di sapori semplici ma raffinati, uniti alla bellezza di una decorazione floreale, creeranno un’esperienza sensoriale unica, un vero e proprio “grazie” dolce e sincero.

Ingredienti

La qualità degli ingredienti è fondamentale per la riuscita di questa torta. Ecco cosa vi occorrerà:

Per il Pan di Spagna

Uova fresche (6 medie): A temperatura ambiente per una montatura ottimale.

A temperatura ambiente per una montatura ottimale. Zucchero semolato (180 g): Per una dolcezza equilibrata e una struttura soffice.

Per una dolcezza equilibrata e una struttura soffice. Farina 00 (180 g): Setacciata per evitare grumi e garantire leggerezza.

Setacciata per evitare grumi e garantire leggerezza. Sale (un pizzico): Per esaltare i sapori.

Per esaltare i sapori. Scorza di limone grattugiata (di mezzo limone, facoltativo): Per un tocco di freschezza agrumata.

Per la farcitura e la decorazione

Panna fresca liquida da montare (500 ml, minimo 35% di grassi): Fredda di frigorifero per una montatura perfetta.

Fredda di frigorifero per una montatura perfetta. Zucchero a velo (30-40 g, o a piacere): Per dolcificare delicatamente la panna.

Per dolcificare delicatamente la panna. Fragole fresche (500 g): Sode e mature, per un sapore intenso.

Sode e mature, per un sapore intenso. Rose fresche edibili (non trattate): Per una decorazione elegante e profumata (in alternativa, altri fiori edibili o più fragole).

Per una decorazione elegante e profumata (in alternativa, altri fiori edibili o più fragole). Latte o bagna alcolica (qualche cucchiaio, facoltativo): Per inumidire il pan di Spagna e aggiungere un tocco aromatico.

Procedimento

Seguite attentamente questi passaggi per realizzare una torta che conquisterà al primo assaggio:

Imburrate e infarinate una tortiera rotonda (22-24 cm). In alternativa, foderate la base con carta forno. Montate le uova intere con lo zucchero e il sale (e la scorza di limone, se usata) con le fruste elettriche per almeno 10-15 minuti, fino ad ottenere un composto chiaro, spumoso e triplicato di volume. Setacciate delicatamente la farina sul composto e incorporatela con movimenti dal basso verso l’alto, per non smontare l’aria incorporata. Versate l’impasto nella tortiera e cuocete in forno statico preriscaldato a 170°C per 30-40 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Sfornate e lasciate raffreddare completamente su una gratella.

Lavate, asciugate e tagliate le fragole a fettine o a pezzetti, selezionando le più belle per la decorazione finale. In una ciotola fredda, montate la panna fresca con lo zucchero a velo setacciato fino ad ottenere una consistenza soda e stabile, facendo attenzione a non montarla eccessivamente.

Tagliate orizzontalmente il pan di Spagna raffreddato in due o tre dischi. Se lo desiderate, inumidite leggermente il primo disco con latte o bagna. Spalmate uno strato generoso di panna montata e distribuite le fragole a pezzetti. Sovrapponete gli altri dischi, ripetendo l’operazione. Ricoprite l’intera torta con la panna rimasta, livellando la superficie e i lati. Decorate la sommità con le fragole intere o a fettine e le rose fresche edibili, creando un motivo armonioso e colorato.

Conservazione

Per gustare al meglio questa torta, è consigliabile conservarla in frigorifero, coperta con una campana per dolci o avvolta in pellicola trasparente, per un massimo di 2-3 giorni. In questo modo, la panna manterrà la sua consistenza e le fragole la loro freschezza. È preferibile decorare la torta poco prima di servirla, soprattutto se si utilizzano fiori freschi.

Curiosità e consigli da Chef